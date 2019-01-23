"Зеленые" киловатты: что поможет Украине стать энергетически независимой

В 2018-м компания ДТЭК вложила в развитие отрасли 400 млн евро собственных и иностранных инвестиций

"Зеленые" киловатты: что поможет Украине стать энергетически независимой 2019-01-23T21:24:00+02:00 Экономика В 2018-м компания ДТЭК вложила в развитие отрасли 400 млн евро собственных и иностранных инвестиций

В Украине в полтора раза ускорились темпы строительства станций, генерирующих "зеленые" киловатты, что является рекордом даже для Европы. Лидером стала крупнейшая отечественная частная энергетическая компания ДТЭК.

Зачем Киеву искать альтернативу обычным источникам энергии и от этого получат украинцы? Об этом шла речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Энергия солнца и ветра освещает и обогревает дома. Для Европы – это обычное дело. Сотни ветряных и солнечных электростанций генерируют "зеленые" киловатты. На пользу украинцев тоже работают альтернативные источники, которые обеспечивают светом десятки населенных пунктов и тысячи домов. Компания ДТЭК – крупнейший поставщик "зеленых" киловатт в Украине. В прошлом году в развитие отрасли вложили 400 млн евро собственных и иностранных инвестиций.

"Моё глубокое убеждение, что одной из важнейших, ключевых задач Украины является энергонезависимость. Самая лучшая дискуссия – это дискуссия на примерах. Когда мы на собственном примере показываем объём инвестиций и рассказываем о новых технологиях, показываем новое строительство "зелёной" генерации – это лучший аргумент", – говорит генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Украина привлекательна для инвесторов. Наш климат и природные ресурсы позволяют строить альтернативные электростанции.

"Украина вызывает уважение мира! У нее очень хорошие перспективы", – считает генеральный директор TIU Canada Майкл Юркович.

"Украина может легко стать энергетически независимой. У нее более, чем достаточно альтернативных энергетических ресурсов, чтобы быть совершенно независимой от импорта энергоресурсов. Для развития альтернативной энергетики в Украине нужна эффективная реформа, и изменения в законодательстве для создания прозрачного рынка электроэнергии", – отмечает генеральный директор Windcraft Ukraine Карл Стурен.

"Быстрых результатов не будет. Это невозможно. Многие факторы – законодательство, это дорого, а Украина пребывает в состоянии войны. Но опускать руки не стоит. Мы должны объединить усилия для достижения цели", – говорит глава секретариата Европейского энергосообщества Янез Копач.

Уже в этом году Украина перейдет к системе прозрачных аукционов. Так, как в Европе. Альтернативная энергия будет доступной, и это еще больше приблизит Украину к ее энергонезависимости.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Давосе уверены – Украину реально сделать энергонезависимой. Примером для инвесторов является компания ДТЭК, которая показала, как достичь независимости от иностранных энергоресурсов.

Также напомним, Европа готова выделить деньги на развитие рынка электроэнергетики Украины. Но европейцы готовы вкладывать деньги только при условии прозрачного ведения бизнеса. Необходимость привлекать инвестиции в рамках энергореформы в очередной раз подчеркивает и компания ДТЭК. Только развитие собственной энергетики сделает Украину энергонезависимой, отмечают в компании.

Вы сейчас просматриваете новость " "Зеленые" киловатты: что поможет Украине стать энергетически независимой". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...