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Зеленые тарифы останутся неизменными – Тимофей Милованов

18 октября, 19:02

Члены правительства Украины обсудили тему зеленой энергетики с ЕБРР

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Пересмотра зеленых тарифов не будет, для Украины важно не менять правила. Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook после встречи с руководством ЕБРР.

"Оксана Маркарова и я встретились с президентом и вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития. Обсудили вопросы экономического развития, поддержки реформ в Украине, лучших чем ожидаемо результатов в экономике, а также вопросы зеленых тарифов (важно не менять правила) и ядерного регулирования", – написал Милованов.

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Напомним, парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ, который возглавляет Андрей Герус, предложил снизить зеленые тарифы, несмотря на то, что законодательством Украины гарантировано сохранение их стабильными до 2030 года.

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Ранее банкир департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина заявила, что ретроспективный просмотр зеленого тарифа нанесет вред Украине, поскольку страна выплатит по искам в международные суды значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы такого решения, а также это предотвратит иностранных инвесторов.

Посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад подчеркнул, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций – это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр зеленого тарифа.

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