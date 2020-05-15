"Зеленая" энергетика получит толчок к развитию: почему это важно для всей Украины

В Украине должен быть подписан меморандум властей с инвесторами в возобновляемую энергетику

На днях в Украине наконец-то должен быть решен вопрос с дальнейшим развитием производства возобновляемой энергии: правительство и инвесторы в зеленую энергетику подпишут меморандум, который позволит снять все накопившиеся вопросы. Почему это важно для страны и для каждого украинца, разобрался сайт "Сегодня".

Что имеем

Зеленая энергетика важна для Украины, поскольку не требует ископаемого топлива, и помогает снизить нагрузку промышленности на окружающую среду. В Украине уже введено в эксплуатацию более 7 ГВт мощности зеленых станций – это больше, чем мощность крупнейшей в Украине атомной электростанции – Запорожской АЭС.

Многие зеленые станции показали еще одно преимущество в условиях карантина. Они могут полноценно генерировать электроэнергию, даже когда ею управляет всего один человек.

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Строительство зеленых станций (солнечные, ветровые, гидро-, био-) помогает Украине достигать целей, которые страна взяла на себя при подписании в 2014 году договора об ассоциации с ЕС, а также Парижского соглашения о борьбе с изменениями климата, которое в 2016 году подписало более 170 стран.

Согласно прогнозам организации Solar Power Europe, реализуя глобальные цели против глобального потепления, Евросоюз может увеличить выработку зеленой электроэнергии до более чем 95% уже в 2040 году. При этом Украина, согласно плану Зеленого энергетического перехода, намерена стать углеродно-нейтральной уже в 2050 году. Как ожидается, выработка электроэнергии на АЭС составит 25%, а на зеленых станциях достигнет 75%.

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Крупнейший налогоплательщик

Инвесторы в возобновляемую энергетику в прошлом году стали крупнейшим плательщиком налогов в бюджет Украины (см. инфографику).

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По данным Ассоциации солнечной энергетики Украины, в 2019 году производители электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) уплатили в госбюджет 19,77 млрд грн. Это больше, чем перечислили предприятия атомной энергетики, доля которых в общей выработке электроэнергии в разы превышает долю ВИЭ.

Работа угольной генерации в 2019 году обеспечила еще меньше отчислений. Сумма налоговых поступлений от ТЭС и ТЭЦ составила в прошлом году 6,55 грн.

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С начала 2009 года и до конца 2019 года в бюджеты всех уровней было перечислено 93,62 млрд грн, что делает сектор альтернативной энергетики одним из крупнейших по объемам налоговых отчислений. Объемы отчислений растут почти каждый год (см. инфографику).

"В альтернативную энергетику ежегодно вкладываются миллиарды евро инвестиций, это одна из немногих отраслей, которая помогает привлекать средства в Украину, а не выводить их за границу. С развитием отрасли растут поступления в государственный бюджет, появляются новые рабочие места. Это и индустрия, которая показывает всему миру, что в Украине может существовать честный и современный бизнес", – говорит председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич.

Палки в колеса

С середины прошлого года чиновники неоднократно поднимали вопрос уменьшения зеленого тарифа для солнечных и ветровых станций под предлогом того, что якобы тариф слишком высокий в Украине. Несмотря на попытки инвесторов прийти к диалогу и компромиссному решению, чиновники Минэкоэнерго игнорировали конструктивные предложения и загоняли ситуацию в тупик. Заметим, что действия министерства по "зеленым" проектам противоречат обязательствам Украины.

Депутаты даже разработали несколько законопроектов, однако они не были поддержаны на комитете ТЭК Рады. Отсутствие компромиссного решения и запугивание инвесторов длилось почти 9 месяцев. В результате инвесторы потеряли уверенность в инвестиционном климате страны, поскольку государство захотело изменить ранее установленные правила игры. Инвесторы приостановили реализацию новых проектов в Украине и начали готовиться к судам на случай принудительного снижения зеленого тарифа.

Пытаясь разгрести проблемы непрофессионалов, из-за которых энергетическая отрасль вошла в кризис, новое правительство и новый руководитель профильного министерства наконец-то решились найти консенсус с инвесторами в вопросе зеленого тарифа и продолжить курс на развитие зеленой энергетики. Правительство намерено подписать меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику. Этот документ закроет все вопросы, которые возникали в последнее время по зеленой энергетике.

В противном случае Украина рискует выпасть из "зеленого" мейнстрима и оказаться, образно говоря, на атомно-углеродной обочине мировых тенденций энергетики. Да еще и с опасными для окружающей среды и населения энергетическими объектами, срок эксплуатации многих из которых скоро закончится.

Что в меморандуме

Ожидается, что меморандум будет предполагать условия добровольного снижения зеленых тарифов инвесторами для своих СЭС и ВЭС, определит условия ограничений работы станций для обеспечения стабильности энергосистемы, а также ускорит введение ответственности производителей за неточные прогнозы по выработке электроэнергии.

Встреча по детальному обсуждению ключевых положений документа в Кабмине прошла 15 мая. В ней участвовали премьер-министр, глава Минэнерго, игроки рынка, которые представляют инвесторов из других стран (США, Великобритания, Испания, Германия, Турция, Норвегия, Швеция и пр.), а также профильные ассоциации. После встречи участники рынка и инвесторы сообщили о необходимости обдумать и доработать оговоренные предложения правительства, и при этом выразили удовлетворенность тому, что "лед тронулся" и реальный диалог начался.

Подписание меморандума – один из приоритетных шагов министерства энергетики для преодоления кризиса в энергетике. Соответствующий план действий поддерживает премьер Денис Шмыгаль, врио министра Ольга Буславец, народные депутаты из профильного комитета Верховной Рады.

И еще один важный момент – определенное законодательством государственное предприятие, "Гарантированный покупатель", которое отвечает за расчеты перед производителями ВИЭ, задолжало почти 10 млрд грн. Ожидается, что в меморандуме также будет урегулирован механизм реструктуризации и погашения этой задолженности.

Это важно, так как иностранные инвесторы (более 20 стран) вложили в зеленую энергетику страны более 8 млрд евро и они ожидают, что государство будет выполнять свои обязательства перед иностранными партнерами.



Послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме руководству Украины призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии страны.

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