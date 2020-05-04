Земельная реформа: 48 народных депутатов обратились в Конституционный Суд

Закон о реформировании рынка земли могут признать неконституционным

4 мая в Конституционный Суд поступило представление от 48 народных депутатов о признании неконституционным закона об обороте земель сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Конституции Украины", – рассказали в пресс-службе.

В депутатском представлении в Конституционный Суд уполномоченными представителями нардепов указанные лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и нардеп от ее фракции Сергей Власенко.

Реклама

Парламентарии полагают, что процедура рассмотрения и принятия закона о земле была нарушена.

"Процесс рассмотрения и принятия закона об обороте сельхозземель в части его осуществления по установленной процедуре и в определенное время не отвечает конституционным требованиям", – говорится в представлении.

Также депутаты заявляют, что внеочередное заседание Рады, на котором рассматривали закон о земле, созвали на 30 марта, а сам закон в целом приняли уже 31 марта.

В тренде Карантин ослабляют: кому разрешат работать с 11 мая

Народные избранники также отмечают: согласно ст. 27 Регламента председательствующий на заседании парламента имеет право продлевать заседание лишь на 15 минут помимо определенного времени.

Реклама

Кроме этого, депутаты заявили, что во время рассмотрения поправок в закон 30 марта в зале не было необходимого для принятия решений количества народных депутатов (то есть 226 парламентариев).

В представлении в суд депутаты просят открыть конституционное производство и признать ряд положений закон о земле такими, которые не соответствуют статьям Конституции.

Также они просят привлечь к рассмотрению дела свидетелей – нардепов И. Наливайченко, И. Кириленко, М. Цимбалюка, А. Пузийчука, В. Ивченко.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама