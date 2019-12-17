Земельная реформа: какие земли будут самыми ценными после отмены моратория

Рост цены на землю в ряде регионов будет возможен при условии инвестиций в современные системы орошения

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

После отмены моратория больше всего будут расти в цене земли в Херсонской, Николаевской и Одесской области. Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга Народа" Никита Потураев во время публичного пресс-марафона обсуждение земельной реформы.

"Рост цены будет происходить при условии инвестиций в современные системы орошения. В противном случае может получиться так, что ценные земли превратятся в степь. Там некому вкладывать в мелиорацию сегодня. Однако есть инвесторы, которые ждут такой возможности", – отметил Потураев.

По словам уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко, Кабмин готовит концепцию реанимации мелиоративных систем Украины. Он также указал, что без соответствующих инвестиций в оросительные системы Украина может прийти к серьезной экологической катастрофе.

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"Этот вопрос уже находится на контроле у президента", – сообщил Лещенко.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал главную цель земельной реформы. При этом министр не считает большой проблемой доступ иностранцев к украинскому рынку земли. Он также сообщил, что правительство предложит украинским фермерам воспользоваться двумя видами финансовых инструментов для покупки земли – страхованием кредитов, выданных на землю, или компенсацией процентной ставки.

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Дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках сейчас ведутся вокруг 50 тыс. га, что в четыре раза ниже цифры, заложенной в законопроекте № 2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в первом чтении.

Верховная Рада намерена пересмотреть ограничения во владении землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Принятый в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10) предусматривает такие ограничения на владение земельными участками: не более 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины.

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