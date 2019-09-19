Земельная реформа: Милованов озвучил основные пункты

Тимофей Милованов. Фото: Кабинет министров Украины

Проблемы, которые существуют сегодня с запуском оборота земель, должны быть решены с помощью установления "одинаковых правил игры для всех". Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на странице в Facebook.

"Мелкий фермер или владелец имеет право получить такие же ресурсы, такие же финансовые условия, за такие же деньги выкупить и конкурировать с крупным бизнесом – серым, белым, каким угодно. Прозрачность рынка – это лучшая защита от теневых схем", – написал он.

Министр также указал основные положения оборота земель:

Возможность покупать земли с/х назначения будет у украинских физ- и юрлиц, территориальных общин и государства. Финансовая поддержка мелким фермерам и физлицам, которые покупают малые объемы – до 500 га (компенсация процентов, другая финансовая поддержка). Концентрация собственности предусмотрена на уровне 15% (область) и 0,5% (страна). Стартовая цена продажи государственных / коммунальных земель на торгах – НДО (нормативная денежная оценка). Запрет приобретения в собственность участков гражданам и капитала РФ. Отмена моратория. Дата введения – 1 октября 2020.

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Новости "Сегодня" писали, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенков феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент сначала должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Уже планируется внесение документа на рассмотрение парламента.

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Законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне НДО. Среди других условий – первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании-резидента в Украине.

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