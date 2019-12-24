Земельная реформа: нужен ли простым украинцам доступ к кадастру

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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В Государственном земельном кадастре уверяют, что полностью готовы к запуску рынка земли. В то же время окружной административный суд Киева разрешил Госгеокадастру не делать публичными данные о земле. Свое решение в суде объяснили тем, что это чисто технический вопрос, т.к. в кадастре зарегистрированы 19,5 миллиона земельных участков, а потому предоставление информации в том виде, в котором ее запрашивал истец, выглядит невозможным.

"Я считаю, что и геокадастр, и остальные государственные реестры должны быть открытыми для всех граждан Украины. А в условиях открытого рынка земли это тем более как никогда важно. Подобный шаг дает общественности мощный инструмент для оценки действий власти и недопущения нарушений законодательства о концентрации земли в одних руках, делает рынок более прозрачным", — прокомментировал ситуацию юрист Ян Левитас, партнер JN Legal.

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Анастасия Заднипряная, юристка Адвокатской компании "Борисенко и партнеры", уточнила: полная открытость информации о земле нужна не столько простым гражданам, которые могут получить ее и с помощью существующих на сегодняшний день способов, а бизнесу, а также правозащитным и мониторинговым организациям. Последним эти данные нужны в удобном для пакетной обработки формате, особенно в свете ожидаемого открытия рынка земли в 2020 году.

"Открытость таких данных обеспечивает как защиту прав собственников/пользователей земельных участков, так и прозрачность процессов и действий с этими земельными участками", — добавила партнер Юридического агентства "Абсолют" Ирина Земляная.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Земля для всех: можно ли свободно получить информацию о земельных участках

Напомним, в середине ноября депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Это голосование дало старт земельной реформе, в рамках которой планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

При этом накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о рынке земли президент Владимир Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю. Он отметил, что закрепленное в Конституции право украинских граждан на владение землей не соответствует действительности. Кроме того, президент отметил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума. По его словам, после запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. Соответствующие правки планируют внести в законопроект при его подготовке ко второму чтению.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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