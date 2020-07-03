Земельная реформа: при регистрации земли снизят риск коррупции

Регистрировать участки будут чиновники из другой области

После того как в апреле 2020 года Верховная Рада открыла украинцам доступ к геокадастрам, регистрация участков земельными регистраторами с 3 июля вновь будет происходить по принципу экстерриториальности. Об этом сообщил глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

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Работу пилотного проекта возобновили после устранения недостатков.

"При подаче документов система самостоятельно выбирает структурное подразделение Госгеокадастра, который будет рассматривать документы, и это подразделение может быть из любого региона страны", – сказал Лещенко.

В Госгеокадастре считают, что таким образом смогут нивелировать коррупционную составляющую личных договоренностей между земельным регистратором и тем, кто подает документы.

На части территории Донецкой и Луганской областей территориальные органы Госгеокадастра не осуществляют свои полномочия и поэтому не участвуют в эксперименте.

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Напомним, пилотный проект по регистрации земельных участков по принципу экстерриториальности был запущен с 10 июня.

Согласно ему, срок госрегистрации земельного участка по принципу экстерриториальности не должен превышать 7 рабочих дней со дня регистрации заявления. Такой порядок государственной регистрации земельных участков будет действовать в течение двух лет.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Всемирный банк захотел помочь с проведением технического аудита в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Такой аудит не проводился в последнее десятилетие.

Напомним, в Украине запустили интерактивную спутниковую карту реального состояния полей по всей стране. Согласно ей, в Украине наличествует 4,3 млн га сельхозземли, которая не зарегистрирована в Государственном кадастре.

С незарегистрированных земельных участков в Украине собирают урожай, который оценивается в 88,5 млрд гривен. Таким образом, почти каждый десятый гектар украинской сельскохозяйственной земли находится в тени. По объемам теневого рынка агропродукции лидируют две украинские области – Николаевская и Одесская. Суммарно там выращивают незадекларированные культуры на почти 800 тыс. га.

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Ранее сообщалось, что экс-министр экономики Тимофей Милованов предложил продавать и покупать землю только в безналичной форме. Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.

Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине крупное финансирование, в котором страна остро нуждается в разгар эпидемии коронавируса и накануне экономического кризиса.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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