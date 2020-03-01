Земельная реформа: у Зеленского рассказали, что будет с лесами и пляжами

Пожалуй, нет в Украине сейчас темы более неоднозначной, чем земельная реформа. Некоторые вопросы реформы, в частности участия иностранцев в покупке участков, предполагается решать всенародным голосованием на референдуме. Но есть вопросы, которые на референдум выносить не будут, но которые от этого не становятся менее важными. Например — что будет с лесами и пляжными зонами? Можно ли будет получить их в собственность? Эти вопросы сайт "Сегодня" задал уполномоченному президента по вопросам земли Роману Лещенко.

"По воде и лесу будет отдельное законодательное регулирование, потому что "прихватизация" прибрежных полос и неконтролируемая вырубка лесов уже вышли за рамки здравого смысла. Пока продолжается инвентаризация. Но основная идея – что лесные и водные ресурсы будут также переданы громадам, которые будут определять режим владения и пользования. Но это не значит, что громада может идти на нарушение закона и, например, отдавать прибрежные полосы под выращивание кукурузы или под частный пляж", – поясняет Лещенко.

При этом, по его словам, будет и корректирование законодательства на уровне государства. Потому что без специального регулирования порядок навести не удастся. А лесные и водные ресурсы – это вопрос национальной безопасности.

Подробнее о земельной реформе читайте в эксклюзивном интервью "Когда будет референдум по земле и каких результатов ждать: интервью с Романом Лещенко, часть 3".

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Стоит отметить, что лесные и прибрежные участки в Украине с завидной регулярностью попадают в громкие скандалы. Так, однажды в Одесской области отдали в аренду на 49 лет более 500 гектаров земли – там собирались строить коттеджный город.

Регулярно случаются скандалы и вокруг прибрежных земель – когда владельцы домов самовольно перекрывают людям доступ к пляжам, нанимают охранников и требуют денег за проход к морю.

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