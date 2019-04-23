Земельная реформа запустит цепную реакцию в экономике Украины – Трофимцева

И.о. министра перечислила главные плюсы открытия рынка земли

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Открытие рынка земли, которое, по расчетам Всемирного банка, повысит ВВП Украины на 1,6%, в целом запустит цепную реакцию развития экономики, а страна в результате получит кумуляцию позитивных эффектов.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева на конференции "Эффективное управление земельными ресурсами как предпосылка развития Украины", которая проходит во Львове.

По ее словам, оценивая плюсы от земельной реформы, нужно учитывать целый комплекс факторов.

"Нужно комплексно оценить, что мы получим, открыв рынок сельсхозземли - прозрачный, цивилизованный. Мы не только увеличили поступление прямых иностранных инвестиций в АПК, а это как минимум 10 млрд в год. Мы должны еще оценить, что мы получим от детенизации сектора, от того, что малые производители тоже начнут работать в "белой" (легальной. – Ред.) плоскости и, соответственно, будут платить налоги в локальные бюджеты; на сколько благодаря этому увеличится производство продукции с добавленной стоимостью... Будет цепной эффект благодаря этому", - сказала Трофимцева.

Также и.о. министра отметила, что малые фермеры в стране все более позитивно воспринимают перспективу открытия рынка земли.

Как уже сообщала Трофимцева, проведением земельной реформы в Украине займется уже следующий парламент. По мнению чиновницы, сейчас вносить соответствующий закон в повестку рано из-за популистов.

Напомним, пока в Украине нет единого решению по земельной реформе, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения постоянно продлевается. Его снятие было требованием Международного валютного фонда, но в июле 2017 года его изъяли из меморандума. При этом международные организации высказываются о том, что снять мораторий все же нужно, а Европейский суд по правам человека уже признал, что запрет на продажу земли нарушает права владельцев участков.

Запрет на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го мораторий начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор мораторий ежегодно продлевают.

Правда, даже если в Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков.

Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения. Черновой проект документа на Всеукраинском земельном форуме представил заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики и земельных отношений Александр Бакуменко, чем вызвал немалые споры и обсуждения.

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