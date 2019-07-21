Жалобы "Газпрома" отклонены: ждать ли Украине денег от России

Юристы не одинаково оценивают шансы взыскать долги с "Газпрома"

Фото: "Нафтогаз Украины" / Facebook.

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции российского "Газпрома" по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию выплатить "Нафтогазу" около 2,5 млрд долл.

Вопреки такой поддержке со стороны Нидерландов и Люксембурга, вероятность выплаты этой суммы вызывает сомнения как у экономистов, так и у юристов.

По мнению экономиста Александра Охрименко, Россия добровольно никогда не исполнит решение Стокгольма.

"Нереально взыскать с "Газпрома" эти деньги, – говорит Охрименко. – Теоретически можно взять под арест реальный актив – начиная от офиса и заканчивая технологического оборудования "Газпрома" на территории Евросообщества".

Однако, продолжает он, в Европе, понимая зависимость от импорта газа, скорее всего, не захотят идти на конфронтацию с РФ. По его мнению, Россия может пойти на уступку разве что в обмен на уступку с нашей стороны.

"Например, если мы согласны получить не 3 млрд, а меньше, а 1 млрд они засчитывают нам как за ремонт ГТС", – предположил экономист.

Юрист Иван Либерман подчеркивает: есть проблемы принуждением РФ исполнить решение суда.

"Шансы увеличиваются. А вот, исполнят ли они решение суда – большой вопрос. Поскольку российских чиновников нельзя привлечь к уголовной ответственности за неисполнение решения Европейского суда или любого другого решения", – сказал юрист.

Кроме того, есть и технические сложности.

"Должна пройти оценка имущества, она меняется с течением времени, – продолжает он. – То есть выполнить решение суда со временем, даже если оно наберет полной законной силы, все равно будет очень непросто в отношении России".

Специалист по международному праву Роман Шахматенко дает более оптимистическую оценку решениям судов Нидерландов и Люксембурга.

"Если у "Газпрома" на территории Нидерландов, Люксембурга есть какое-то имущество, активы – счета в банках, движимое и недвижимое имущество, в принудительном порядке судебные исполнители, исполнительная служба – они будут это имущество описывать, выставлять на продажу, а деньги от продажи перечислять "Нафтогазу", – сказал юрист.

Шахматенко не берется прогнозировать сроки реализации принудительного взыскания, но отмечает: все зависит от того, насколько просто будет найти такие активы.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить Украине 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В целом по результатам взаимозачета двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить Украине 2,56 млрд долларов, однако отказывается закрывать этот долг.

В "Нафтогазе" сообщили, что взимают активы "Газпрома" через процесс принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в нескольких юрисдикциях – Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США и Люксембурге.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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