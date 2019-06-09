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Жара и антисанитария: продавцы стихийных рынков в Украине массово нарушают закон

9 июня, 02:30

Торговцы в грубой форме отказываются показывать документы


Пока в Украине придумывают, как можно расплатиться карточкой на базаре, покупки на открытых и стихийных рынках становятся все опаснее. Температура воздухе выше 25 градусов не мешает продавцам продавать мясо и молоко прямо с лотков под открытым небом. Новости "Сегодня" отравились на инспекцию.

Продавщица Светлана беспрерывно отгоняет мух от товара, а вместо холодильника использует бутылки со льдом. Многие ее коллеги, завидев камеру, и вовсе прячут мясо под тряпки и ветки. Показывать разрешение на торговлю отказываются в грубой форме. Рядом на жаре продают домашнее молоко. Всем желающим дают попробовать – наливают из крышечки на руку. Покупателей здесь хватает, и антисанитария их не пугает. Говорят, что знают этих продавцов несколько лет, а потом не боятся покупать даже без холодильника.

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А вот по закону продавать мясо, рыбу и молочную продукцию на улице запрещается, когда температура воздуха превышает 15 градусов. Торговать такими продуктами под открытым небом нельзя, даже есть холодильник. Исключение – официальные рынки, где есть ответственные лица и жесткие правила.

"Администрация рынка не имеет права предоставлять торговые места, пока нет заключения лаборатории санэкспертизы. Второе – там крытый павильон и реализация мяса разрешается не более трех часов", – рассказал новостям "Сегодня" первый замначальника ГУ Госпродпотребслужбы Киева Александр Овчаренко.

На ярмарках и стихийный рынках никакого контроля нет. Сколько продается кусок мяса или бутылка молока, установить невозможно. Поэтому от купленной в такой точке продукции можно легко заразиться сальмонеллезом, трихинеллезом и даже сибирской язвой.

Госпродпотребслужба советует не покупать такие продукты, а к продавцам вызывать полицию. Правоохранители должны изъять товар и оштрафовать нарушителей. С начала года по таким поводам составлено уже более 300 протоколов. 

Напомним, ранее эксперты рассказали, чего ждать от цен на продукты в июне. При этом специалисты советуют не ждать снижения стоимости мяса и молока.

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Тег продукты, торговля, рынки, ярмарки, молоко, мясо, антисанитария, стихийная торговля, стихийные рынки, Госпродпотребслужба

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Сегодня

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