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Жара взвинтила европейские цены на газ

4 августа, 15:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Спрос на топливо заметно повысился, что привело к повышению рыночных расценок

Спотовые цены на газ в Европе выросли из-за жары в Европе и ожиданий, что температура воздуха поднимется выше средних значений. Жара, которая уже привела к пожарам, также традиционно вызывает повышение спроса на энергоносители, так как увеличивается расход на охлаждение воздуха.

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Так, 3 августа цена газа на главной площадке Европы – голландской TTF – подскочила до 79 долларов за тысячу кубометров (по сравнению с 59 долларами в среднем за прошлую неделю). Таких значений европейские котировки не видели с середины апреля, отмечает "Интерфакс".

Эксперты рынка, чьи мнения собрал Bloomberg, помимо погоды, указывают на низкий уровень поставок газа из Норвегии и СПГ. Аналитики также связывают оптимизм трейдеров с предположениями, что рыночный спрос начинает преодолевать шок от пандемии коронавируса.

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Кроме того, с начала августа Украина в полтора раза увеличила импорт газа из Европы. Поставки превысили 100 млн кубометров в сутки: в том числе более 40 млн куб. м составил физический реверс из Словакии и более 60 млн куб. м – виртуальный реверс на словацком направлении (на экспортном транзитном потоке российского газа).

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На хабе в австрийском Баумгартене, куда топливо приходит через Украину, газ подорожал до 92 долларов за тысячу кубометров (со среднего уровня в 76 долларов на прошлой неделе).

Напомним, цена газа для населения в Украине с 1 августа зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках.

Ранее также сообщалось, что Украина побила новый рекорд по запасам газа на зиму. К 27 июля подземные хранилища газа были заполнены уже на столько же, на сколько к началу прошлого отопительного сезона.

К слову, в США рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Соединенные Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину. Подробности смотрите на видео:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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цены газ Европа жара цена на газ

Источник: Сегодня

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