Жатва и осадки: эксперты назвали риски для украинского урожая

Специалисты опасаются говорить о новых рекордах

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом годуусложнен погодными условиями.

"Дожди и повышенная влажность воздуха могут негативно влиять на темпы жатвы, возможно, на качество. Сохранение качества зерна будет зависеть от скорости сбора… А дожди периодически ожидаются по всей территории и даже, если оправдается прогноз, 16–17 [июля] мы ожидаем выход южного циклона и тогда с дождями мало не покажется никому", – говорит начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

В связи с этим в зоне риска оказался ячмень, говорит гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

"Ячмень нужно собрать в первую очередь. У него есть такая особенность – аграрии говорят: "ячмень "клюнул" - это когда колос из-за своей массы перегибает стебель и чем больше на него попадает дождь и дольше он стоит в поле, тем ниже он наклоняется и его тогда невозможно собрать. И как результат – будут огромные потери", – объяснил эксперт.

Чрезмерные дожди негативно сказываются и на качестве самих зерен, предупреждают специалисты.

"Вообще любой дождь в жатву – не очень хорошо. Поскольку он влияет и на качество зерна – вымывается белок, начинает заводится грибок… Пока такого не наблюдается. Но в прошлом году это почувствовали, когда говорили о рекордном урожае, но предостерегали относительно качества. И в отдельных областях мы и сегодня говорим о предостережениях относительно качества. Но валовые сборы будут на высоком уровне", – говорит Коваль.

В частности, аграрии ожидают увеличить сбор озимой пшеницы в сравнении с прошлым годом - 29 млн тонн зерна против 25 млн тонн годом ранее, отмечают в Украинской аграрной конфедерации.

"В целом же средняя урожайность по ранним культурам составляет 32–33 ц/га, но массового сбора в центральных, восточных и северных областях нет, поэтому эти цифры будут меняться. Говорить о том, что будет рекорд – пока не стоит, но говорить о проблемах в сравнении с прошлым годом – точно не нужно", – резюмирует Коваль.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

При этом, как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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