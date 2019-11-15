Женщины в Украине зарабатывают меньше, чем мужчины: подробности

Насколько отличаются зарплаты у женщин и мужчин, сообщили в Минсоцполитики

В Украине женщины получают заработную плату на 20% ниже, чем мужчины. Такие данные сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Этот показатель выше, чем в большинстве европейских стран, так как в странах Европейского союза различие в размерах окладов мужчин и женщин составляет в среднем 16%.

При этом наилучшая ситуация в Италии и Люксембурге – здесь разрыв составляет не более чем 6%.

Реклама

Читайте также – Почему у нас зарплаты украинские, а цены на продукты – европейские

Новости "Сегодня" писали, что средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2019 года повысилась до 10 687 грн. По сравнению с августом, когда она составляла 10 537 грн, показатель увеличился на 1,4%, а по сравнению с сентябрем-2018 – на 18,2%.

Общая сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине по состоянию на 1 октября 2019 года увеличилась до 3,14 млрд грн, тогда как на 1 августа составляла 2,74 млрд грн. За месяц она выросла на 11,5%.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама