Накормить Британию: почему "жесткий" Brexit выгоден Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пекарне. Фото: Jon Super/Pool via REUTERS

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Сценарий "жесткого" Brexit становится все менее реалистичным. Западные СМИ сообщают, Европейский Союз (ЕС) готов снова перенести выход Британии из сообщества – дескать, лучше очередной перенос, чем Brexit без сделки.

Однако именно "жесткий" сценарий открывает возможность для Украины нарастить аграрный экспорт в Великобританию, а значит – улучшить собственный торговый баланс. Об этом говорят не только иностранные, но и отечественные экономисты. Они обращают внимание на неудовлетворенный спрос Британии на продукты питания с одной стороны и упразднение экспортных ограничений ЕС – с другой.

"Агроэкспорт в ЕС регулируется Соглашением об ассоциации и условно говоря, ЕС достаточно существенно защитил свои интересы, поэтому у нас там много ограничений по экспорту агропродукции. Учитывая, что Британия – страна северная, ей приходится много импортировать агропродукции, население большое, а достаточное производство не могут наладить – в силу природно-климатических условий. При таких обстоятельствах, учитывая, что это будет отдельный рынок, у страны появятся больше возможностей", – отмечает экономист Борис Кушнирук.

"Есть возможности, поскольку пошлины на агропродукцию будут сняты, в Великобритании они ниже, чем в ЕС", – добавляет Александр Шнырков, замдиректора Института международных отношений.

В то же время, говорят эксперты, Лондон заинтересован создать конкурентную среду на продовольственном рынке, дабы предупредить рост цен. Поэтому Киев должен приготовиться к соперничеству.

"Но имейте в виду, что будет конкуренция со стороны других производителей. Не только одна Украина – Латинская Америка, Азия и т.д. не только для нас – открыто будет для всех. И мы будет конкурировать на рынке Великобритании", – сказал Шнырков.

Кроме того, перед Украиной может возникнуть вопрос трансфера, особенно актуальный для сырьевого экспорта – основы украинских продаж за границей.

"Логистические сложности зависят от того, что мы сможем туда экспортировать. Если больше экспортировать зерновые, масличные, курятину – это сырьевые виды продукции. Если сможем экспортировать в Британию более готовую продукцию, там логистический вопрос не так важен. Для готовой продукции, как правило, более длительный срок хранения, и она может транспортироваться чем угодно, даже самолетами", – считает Кушнирук.

Эксперты подчеркивают: в целом нарастить агроэкспорт в Британию возможно только в случае выхода Лондона без соглашения с ЕС.

"Давайте подождем, какой будет Brexit. Есть 14 моделей нежесткого Brexit. Если это будет таможенный союз, одна с моделей "нежесткого", то для Украины ничего не изменится: пошлины, фитосанитарные требования они останутся. Только при условии "жесткого" Brexit, мы получим возможность, но она гипотетическая, поскольку будет и конкуренция", – резюмировал Шнырков.

При этом ранее правительство Великобритании под напором парламентариев опубликовало документ, содержащий наиболее пессимистичный сценарий для экономики страны в случае, если Лондон покинет ЕС без соглашения с Брюсселем. Среди прочего, в документе говорится, что даже при худшем сценарии дефицита продовольствия в Великобритании не возникнет. Впрочем, допускается, что "рост цен и сокращение ассортимента" может отразиться на "уязвимых группах".

Как известно, выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года, однако окончательное соглашение с Брюсселем об условиях Brexit так и не достигнуто. Если к 19 октября Великобритания не заключит с Европейским союзом соглашение об условиях Brexit, Лондон попросит Брюссель об очередной отсрочке выхода Соединенного Королевства.

Борис Джонсон заявлял, что королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября, несмотря на закон, которым парламентарии обязали его просить о продлении Brexit. Но правительство подтвердило то, что Джонсон будет следовать закону и обратится к ЕС с просьбой об отсрочке. Помимо того, суд попросили изучить возможность заключения премьера в тюрьму, если он не попросит об отсрочке и выведет Великобританию из ЕС без соглашения.

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