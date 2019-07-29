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Жесткий Brexit вернет Великобританию к нормам ВТО

Сегодня, 11:21

Власти Соединенного Королевства активно готовятся к такому сценарию

/ Фото: Getty Images

Жесткий Brexit вернет Великобританию к нормам ВТО https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Brexit https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Brexit Экономика Власти Соединенного Королевства активно готовятся к такому сценарию

Великобритания максимально подготовится к выходу из ЕС без соглашения, что предусматривает возвращение к торговым нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Мы работаем над планами по выходу из Евросоюза, предпочтительнее через соглашение, но если ЕС не уберет недемократичный пункт о бэкстопе (механизме, гарантирующем сохранение прозрачной границы между севером и югом Ирландии. – Ред.), нам придется обеспечить народу определенность, что мы выходим из ЕС к концу октября. И если это значит, что мы выходим по правилам ВТО, то мы должны быть готовы к этому наилучшим образом", — сказал он в эфире BBC.

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Рааб также отметил, что правительство ускоряет подготовку к подобному сценарию.

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В настоящее время Великобритания, как член ЕС, ведет беспошлинную торговлю с другими странами сообщества, а также с теми государствами, с кем у ЕС заключены соглашения о свободной торговле. При варианте "жесткого Brexit" страна не сможет пользоваться подобными привилегиями.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей первой речи на посту главы правительства обещал, что страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. Он также выразил уверенность в том, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того соглашения, которое согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй.

Однако чтобы помешать вывести Соединенное Королевство из Евросоюза без сделки с Брюсселем нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии - если Джонсон распустит приостановит работу парламента, депутаты все равно соберутся и смогут принимать законы, чтобы не допустить "жесткого Brexit".

23 июля экс-министр иностранных дел и мэр Лондона Борис Джонсон официально возглавил правящую Консервативную партию Великобритании и, вместе с этим, получил право сформировать свое правительство. 

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ВТО Великобритания ЕС Brexit Рааб

Источник: ТАСС

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