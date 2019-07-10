"Жильцы соревновались, кто больше сэкономит на ночном тарифе": как киевляне приходят к энергоэффективности

84 тысячи киевлян платят полцены за потребленную ночью электроэнергию благодаря двузонным счетчикам

Фото: Данил Павлов

Хорошие новости: философы и экологи, отслеживающие изменения социума, начинают сходится в том, что человечество становится осознанней. Все чаще мы думаем о здоровом отношении к собственному телу и к окружающей среде. Отказ от одноразового пластика, уменьшение количества вещей, заботливое отношение к энергоресурсам планеты – все это становится модной практикой, поддерживается законодательно и превращается в норму жизни.

Киев в этом плане показывает хорошие результаты: слова вроде "энергоэффективность", "энергоменеджмент", "энергоаудит" все чаще можно услышать в среде молодых и активных людей, которые стремятся оставить меньший "углеродный след" и сохранить финансы. Доходит до того, что проводят соревнования по энергоэффективности – кто больше перенесет энергозатрат на вечер, ночь и утро.

В домах по улице Митрополита Василия Липковского, 16, к вопросу подошли основательно: уже второй год жильцы здесь меняют счетчики на двузонные, чтобы платить в 2 раза меньше за электроэнергию с 23:00 до 07:00. Пользуются при этом продуктом, который можно заказать прямо в центрах обслуживания клиентов и контакт-центре столичного поставщика электроэнергии "Киевские энергетические услуги". Это набор Розумний WATT, в который входят двузонный счетчик с услугой установки под ключ, LED-лампы и смарт-розетка.

Основательность, впрочем, обычный подход для здешних ОСМД. С самого создания в прошлом году.

"Жильцов не устраивало то, как работает ЖЭК, управляющая компания. Были проблемы с уборкой в доме, с лифтами, с противопожарной сигнализацией, с охраной, с наблюдением. Я лично брала растворитель и вытирала рисунки на стенах, – рассказывает член ОСМД "Квартал" Елена Кузнецова. – Знаете, обычное дело, когда в доме есть 5-10 человек, актив, которые готовы что-то делать. У нас тоже такие появились. Сначала своими силами что-то делали, собирали добровольные взносы. А потом решили – зачем вообще нужен ЖЭК, не выполняющий свои функции? И решили создать ОСМД. Их сейчас три, на каждый дом, и все три объединены в ассоциацию. Потому что на три дома заказывать услуги экономичнее, чем на один. Теперь все в порядке, наши дома развиваются, в том числе и в сторону энергоэффективности".

Замена счетчика на двузонный происходит так:

• вы заказываете набор Розумний WATT;

• забираете счетчик в почтовом отделении или центре обслуживания "Киевских энергетических услуг";

• в удобное время приезжают электромонтеры "ДТЭК Киевские электросети", устанавливают счетчик, тут же оформляют документы, ставят пломбу и принимают прибор на учет;

• с 00:00 часов следующего дня вы начинаете потреблять электроэнергию по двум тарифам – дневному, как обычно, и ночному – вполовину дешевле.

В прошлом году в ОСМД "Квартал" уже поставили тридцать счетчиков. Сейчас меняют еще десять. Всего же в трех областях – Киевской, Днепропетровской и Донецкой – более 26 тысяч украинских семей пользуются энергоэффективными наборами от ДТЭК ЭСКО.

Пока люди в спецодежде "ДТЭК Киевских электросетей" отточенными уверенными движениями снимают старый прибор и устанавливают новый, жильцы делятся мнениями по поводу энергоэффективности.

"Я работаю в IT, поэтому для меня все эти штуки из будущего очень важны и интересны, – говорит Иван. – Плюс, это вклад в мою личную энергоэффективность и энергонезависимость моей страны. Людей в мире становится все больше, а ресурсов остается столько же. Нужно рационально их использовать, так что респект и уважуха компаниям, которые развивают эти направления. LED-лампы из набора, которые работают дольше обычных, а потребляют меньше, Иван, как и многие другие жильцы, отдаст на нужды дома: нужно осветить лестницы и террасы холодных переходов. У самого в квартире лампы уже энергоэффективные".

Другие жильцы называют разные причины для установки двузонных счетчиков. Для кого-то это инвестиции в будущее, другие хотят проверить свое энергопотребление, кто-то видит в этом интересное соревнование.

"В чатах помню, после предыдущей установки, жильцы начали писать "я перевел 60% потребления на ночь, кто больше?". Другие отвечают "а у меня – 80% потребления ночью", – вспоминает Елена. – Так, понемногу, собрались еще люди, готовые заказывать и ставить двузонные счетчики и экономить. У меня сейчас 35% всей электроэнергии потребляется в ночное время".

Столичные энергетики объясняют: потребляя электроэнергию ночью, мы снижаем общую нагрузку на энергосистему страны. А с двузонными счетчиками появляется мотивация увеличить процент ночного потребления и, как результат, уменьшить сумму в платежке.

"Порядка 30% электроэнергии в среднем люди и так используют именно ночью. Как минимум холодильник работает круглосуточно. Кто-то включает бойлер, кондиционер, зимой – электрообогрев, на ночь люди ставят заряжаться смартфоны и ноутбуки, смотрят ТВ. Часть обычных электробытовых дел легко можно сместить на вечернее или утреннее время – посудомойка, стирка, приготовление блюд в мультиварке. Если при этом использовать энергоэффективные электроприборы, не ниже класса А или А+, применять встроенные таймеры или умные розетки, то в комплексе вполне можно сберечь до 50% семейных расходов на электроэнергию", – говорит директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников.

Электромонтеры справились с работой по установке счетчика за десять минут. Андрей и Артем – профессионалы, за месяц каждый из них меняет 50-60 счетчиков. И обучают клиентов, как ими пользоваться.

- Возле экрана есть кнопочка, с ее помощью можно переключать показания. Вот день, – Артем нажимает кнопку, – вот ночь, и вот общие. Впрочем, счетчик запрограммирован так, что автоматически показывает дату, время, показания общие, дневные и ночные по очереди, так что можете кнопкой даже не пользоваться.

- А на зимнее-летнее время сам перейдет?

- Конечно.

- А если переход на зимнее время отменят?

- Наша компания проконтролирует эту ситуацию, счетчики перепрограммируем.

Сейчас ОСМД планирует заказать энергоаудит. Хотят, чтобы специалист осмотрел здания, изучил энергопотребление и помог устранить недостатки: снизить теплопотери зимой, к примеру.

Помимо этого, развивают другие проекты: к примеру, уже работает сортировочная станция для мусора. Жильцы выбрасывают отдельно пластик, бумагу, картон, тетрапак, стекло – а компании-перевозчики платят за это деньги.

"У нас в домах средний возраст жильцов – 30-35 лет. У всех дети. Всегда движуха. Активности постоянные – то кино под открытым небом, то дети на Пасху яйца ищут и учатся разукрашивать, – говорит Елена. – Очень крутой Instagram. Суперкрутая группа в Facebook, там учат правильно сортировать мусор. Хорошо, когда есть люди, готовые заниматься разными вещами – кто-то детским досугом, кто-то сортировкой мусора, кто-то – энергоэффективностью. И хорошо, когда они любят то, что делают".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как выпускница энергоэффективной школы научилась сберегать природные ресурсы и привлекает к этому родных.





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