Живем сегодняшним днем: меньше 10% украинцев откладывают деньги

47% украинцев заявили, что получают достаточный доход, но не откладывают ничего

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Менее 10% украинцев имеют сбережения. И дело не в доходах – если бы зарплаты украинцев значительно выросли, каждый второй потратил бы их на отдых.

Как украинцы откладывают деньги, разбирался сайт "Сегодня"

Не любят говорить о своих деньгах

Что, если вы вдруг потеряли все свои источники доходов: на сколько бы хватило ваших сбережений?

Похожий вопрос украинцам задали R&B Group в конце прошлого года. Только 2% опрошенных ответили – на год. Еще 20% смогли бы жить на сбережения месяц-два. Каждый десятый предпочел не говорить о своих деньгах. Однако большинство (43%) заявили, что остались бы ни с чем.

"Очень небольшой процент украинцев имеют сбережения. К сожалению, даже в периоды роста реальных доходов украинцы не откладывают деньги", – говорит Людмила Черенько, заведующая отделом исследования уровня жизни населения Института социальных и демографических исследований.

По данным Госстата, откладывают деньги только 8,7% украинцев. Прямой связи между уровнем доходов и сбережениями нет. "Пенсионеры при минимальных доходах делать сбережения. А вот семьи с доходами выше – больше тратят на текущие расходы и реже откладывают", – приводит пример Черенько.

/ Фото: Pixabay

Это подтверждает исследование Госстата. Так, 47% опрошенных сказали, что получают достаточный доход, но не откладывают деньги. Еще 40% ответили, что не имеют возможности делать сбережения, 3,5% вовсе заявили, что им не хватает средств на еду.

"Насколько люди искренне отвечают – это вопрос", – замечает Людмила Черенько. – "Украинцы информацию о сбережениях на всякий случай не говорят. У нас люди более-менее обеспеченные меньше идут на контакт и отказываются брать участие в опросах. По Киеву, например, больше всего отказов. Получается, что опрашивают менее обеспеченных – у них, соответственно, и меньше накоплений".

Доверяют больше доллару, чем гривне

Можно только догадываться сколько украинцы копят наличкой. Но у нас есть статистика по депозитам. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на июль в украинских банках было размещено 41,9 млн вкладов на общую сумму 451,9 млрд грн. Средний размер депозита – 10 786 грн. Но 38% из них суммой до 10 гривень.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Хотя большая часть депозитов в гривне, 43% украинцев считают, что наиболее выгодно и безопасно хранить свои сбережения в долларах. Далее с большим отрывом следует евро (15%), а потом – гривня – (12%). Еще 12% украинцев в настоящее время не доверяют ни одной из валют, а 16% – не определились, отмечается в исследовании R&B Group.

"Официальной подробной статистики по сбережениям в Украине нет. Почему-то все годы независимости в Украине игнорируется внутренний инвестор. Хотя, на самом деле, внутренние инвестиции – очень мощный потенциал даже в бедных странах. У нас максимум, что делают люди – вносят деньги на депозит, а рынок ценных бумаг не развит", – отмечает Людмила Черенько.

Готовность делать сбережения зависит от уровня доходов. По данным Госстата, среди украинцев с доходами 4440-4800 грн откладывают деньги 10% опрошенных. С доходом более 5160 грн – 18,3%. Украинцев спросили, куда бы вы потратили деньги, если бы ваш доход значительно увеличился. В первую очередь, деньги бы потратили на отдых (57%), только потом на лечение (51%), далее идет жилье (43,2%), и только после одежды и бытовой техники идут сбережения (27,9%)

На последнем месте по финансовой грамотности

Украинцы в вопросах финансовой грамотности отстают. Самая большая проблема состоит в отношении к финансам. Только треть жителей страны говорит, что не живут сегодняшним днем, говорится в исследовании USAID. И только каждый пятый считает, что лучше экономить, а не тратить деньги. Лишь 12% украинцев сказали, что хранят деньги на банковском счете, и вообще только 27% имеют такой счет.

Индекс формировался на основании баллов о финансовых знаниях (например, базовых понятий процентов, инфляции), отношении к вопросам финансов (кратко- и долгосрочное мышление) и финансовое поведение (сбережения, финпланирование).

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

"Около 90% украинцев не ведут собственный бюджет, объясняя это тем, что имеют такой доход, который можно буквально по памяти расписать. Однако когда человек начинает записывать свои расходы, он обнаруживает, что существует множество "пробоин в бюджете", через которые деньги могли бы и не вытекать", – цитирует заведующую сектором финансовой грамотности отдела связей с общественностью и финансового просвещения Фонда гарантирования вкладов физлиц Олесю Шницер пресс-служба ФГВФЛ.

В то же время, около 60% сограждан считают некомфортным или вообще неприемлемым обсуждение финансовых вопросов с друзьями и родственниками. И это лишний раз указывает на необходимость построения системы финансового просвещения в стране.

Шницер также дала советы по приобретению правильных финансовых привычек.

"Существует несколько общих правил экономии средств. С регулярного дохода, например, заработной платы, рекомендуется ежемесячно откладывать 10%. Сэкономленная таким образом сумма будет служить резервом в случае непредвиденных расходов. С нерегулярных доходов, таких, как премия, подарок или какой-то выигрыш, нужно откладывать не менее 50%", — рекомендует Шницер.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказали, как в Минобразования презентовали новый курс финансовой грамотности для школьников.

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