Животноводы в Украине забили тревогу из-за чумы свиней

Специалисты уверены: если ничего не изменится, свиноводство "умрет"

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Несмотря на то, что поголовье свиней весной-2019 увеличилось, всего за два-три года свиноводство в Украине может быть уничтожено. Такое предупреждение обнародовала Ассоциация животноводов Украины.

"Из-за отсутствия достаточного количества предприятий по утилизации отходов животного происхождения, массовых невыплат компенсаций хозяйствам, пострадавшим от АЧС, и недостаточного контроля со стороны Госпродпотребслужбы, за 2-3 года свиноводство в Украине может быть уничтожено", – говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

Свиноводы утверждают, что многочисленные вспышки АЧС в хозяйствах скрываются, ведь производителям "невыгодно заявлять о своей беде, по которой поголовье придется полностью вырезать". Усугубляет ситуацию, по мнению животноводов, отсутствие реально действующих предприятий по утилизации инфицированных или потенциально зараженных свиней.

"К сожалению, реально действующих предприятий по утилизации по всей Украине мизерное количество. А если проверить те, что числятся по официальной статистике, то окажется, что большинство из них не работают или находятся в аварийном состоянии", – говорится в сообщении.

Другая проблема – высокая стоимость услуг предприятий по утилизации свиней, объясняют в АТО. "Из-за дефицита предприятий по утилизации отходов животного происхождения, свиноводческих хозяйств часто приходится заказывать услуги из других областей", – рассказали животноводы.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что выращивать свиней в Украине стало дороже, чем в Европе. Специалисты считают, что страна рискует потерять две трети свинокомплексов. На выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты:

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