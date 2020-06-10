Жизнь переходит в онлайн: в Украине ускорили расширение 4G

После встречи президента Владимира Зеленского с представителями крупнейших операторов связи мобильные операторы стали активнее расширять сеть 4G-связи в Украине – только за май к ней подключили 1 188 населенных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, в 723 из них 4G пришла впервые, а жители остальных теперь смогут выбирать услуги от разных операторов.

По этому поводу Зеленский назвал предоставление украинцам доступа к качественной связи и скоростному интернету одним из стратегически важных вопросов.

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"Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Технологически это, конечно, сложно, но нам нужно научиться реагировать на новые вызовы, чтобы защитить страну от новых потрясений. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной", – утверждает президент.

Всего к маю доступ к 4G имели жители 16 205, или 57%, населенных пунктов. В основном базовые станции операторов работают в диапазоне 1800 МГц, но с июля начнется развертывание сетей 4G в диапазоне 900 МГц, сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это позволит покрывать одной базовой станцией большую территорию. Итак, ждем еще более быстрые темпы развития сетей 4G", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Федоров дал прогноз, согласно которому к 2023 году вся территория Украины будет покрыта связью форматов 3G и 4G, а также доступом к широкополосному интернету.

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А когда в Украине планируют запустить технологию передачи данных пятого поколения, смотрите в видеосюжете:

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