Жизнь после Brexit: западные СМИ узнали о сделке Трампа и Джонсона

Борис Джонсон и Дональд Трамп / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно заявил о вероятности заключения сделки о Brexit в ближайшие недели, могут объявить о договоренности по соглашению о торговле между Британией и Штатами до июля 2020 года. Об этом сообщила британская газета The Sun, ссылаясь на информированный источник.

"Объявление может быть сделано по итогам встречи двух лидеров "на полях" Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН), намеченной на 24 сентября", – отмечается в сообщении.

Как сказал изданию высокопоставленный правительственный источник, "политическая воля заключить сделку к июлю есть сейчас у обеих сторон".

"Это большая победа для нас, и Трампу очень хочется прокричать об этом в Штатах", – цитирует газета высказывание источника.

Он добавил, что "по обе стороны Атлантики есть понимание того, что это следует сделать именно к этому сроку, поскольку вскоре после него начинается избирательная кампания в США".

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Sun пишет, что Джонсон и Трамп ранее планировали также представить на ГА ООН подробную дорожную карту переговоров по торговой сделке, но решили отложить, чтобы "отшлифовать" детали. Предполагается, что дорожная карта может быть обнародована во время приезда Трампа в Лондон в декабре на саммит НАТО.

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Напомним, хотя переговоры формально не могут начаться до тех пор, пока Великобритания не покинет ЕС, по данным западных СМИ, официальные лица уже несколько месяцев обсуждают рамки будущего соглашения.

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем – на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещает осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" – особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit.

Как сообщали новости "Сегодня", Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Позже законопроект получил одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступало правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

Премьер-министр дал понять, что намерен проигнорировать новый закон, которым королева запретила Brexit без соглашения с Евросоюзом.

При этом Джонсон заявил о "колоссальном прогрессе" на переговорах с ЕС по соглашению о Brexit. Глава британского правительства по-прежнему нацелен на то, чтобы вывести свою страну из Евросоюза до 31 октября 2019 года.

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