Зима близко: с какими запасами газа Украина начала осень

Сегодня, 08:54

Голубое топливо из РФ не покупаем уже больше тысячи дней

Фото: AFP
Фото: AFP

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 1 сентября увеличился до 14,69 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы, госкомпании "Укртрансгаз".

Таким образом, ПХГ Украины заполнены на 47%. Сейчас газ из них не отбирается.

За последние отчетные сутки в хранилища закачали 55,49 млн куб. м газа.

При этом Украина получила за сутки от Словакии 24,4 млн куб. м, от Венгрии – 15,42 куб. м, из Польши – 1,96 млн куб. м газа.

Напомним, Украина уже более 1000 дней живет без газа из РоссииРоссийский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему в страны Европейского Союза. 

Как известно, на отопительный сезон 2018-2019 года Кабмин требует накопить в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Украины 17 млрд кубометров газа. 

При этом с начала 2018 года Украина на треть сократила закупки газа за границей. Правда, добыча газа в Украине за январь-июль тоже сократилась – на 0,6%, до 11,972 млрд кубометров. А, как планируют в Кабмине, именно увеличение собственной добычи позволит Украине достичь энергетической независимости и "решительно" снизить цены на газ:
газ, отопительный сезон, ПХГ, добыча газа

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Источник:

"Сегодня"

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