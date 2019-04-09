"Зима уже за углом": в ЕК озвучили планы по газовой "трехсторонке"

Шефчович подчеркнул, что времени остается мало

Фото: AFP

"Зима уже за углом": в ЕК озвучили планы по газовой "трехсторонке" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f58/7e6/5c8f587e6ea88.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f58/7e6/5c8f587e6ea88.jpg 2019-04-09T16:47:00+03:00 Экономика Шефчович подчеркнул, что времени остается мало

Еврокомиссия (ЕК) намерена провести трехсторонние переговоры (ЕС – Украина – Россия) о транзите российского газа через Украину сразу после президентских выборов.

Об этом 9 апреля заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия).

По его словам, в ходе январской встречи стороны договорились "попытаться встретиться опять где-то в середине мая".

"Но пока что, и я это понимаю, особенно по причине избирательной кампании в Украине, мы еще не получили ответ. Но я могу вас заверить, что мы будем делать все возможное, чтобы провести трехстороннюю встречу до лета или до летних каникул", – сказал Шефчович.

При этом он добавил, что "времени остается мало" и "зима уже за углом".

Вице-президент ЕК отметил, что топ-приоритет для Евросоюза – обеспечить безопасность долгосрочного транзитного контракта через Украину.

"Как минимум на следующие 10 лет. Это – наш приоритет. Мы хотим провести встречу как можно скорее после президентских выборов в Украине", – заключил он.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Газ из России поставляется в Украину только для транзита.

После январских трехсторонних переговоров министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор со всеми пунктами, которые не устраивают Украину.

В то же время министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что переговоры о транзите российского газа в Европу через территорию Украины имеют хорошие перспективы.

Ранее "Нафтогаз" сообщил, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:

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