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Зимой в домах украинцев будет тепло. Энергетики утверждают: на украинских теплоэлектростанциях хорошо подготовились к морозам и имеют достаточно угля на складах.

Для этого тысячи украинцев ежедневно идут на работу под землю. "Сегодня" спустились вместе с горняками в шахту. И расспросили – сколько угля они выдают на-гора, чтобы зимой энергетики давали Украине свет и тепло.

Жительница Доброполья Донецкой области Валентина Аниканова готовит ужин для мужа.

"Муж ушел на работу, буду готовить борщ", – говорит Валентина Аниканова.

Вечером ее муж вернется домой. Пока Валентина крошит овощи на кухне, ее Валентин – рубит уголь под землей. И так уже 15 лет.

На глубине более 700 м под землей – один из проходов к лаве, где добывают энергетический уголь. Работа здесь тяжелая, не только морально – шахтеры часами не видят ни луча солнца. Мужчины все время работают на коленях. Забой – высотой метр. Поэтому встать во весь рост нельзя. Выдерживает не каждый.

Они давно сменили отбойные молотки на современные комбайны. Это недешево. Но оборудование оправдывает себя. Бок о бок с машинами люди – на двух шахтах шахтоуправления "Добропольское" уже добыли более двух миллионов тонн угля.

"Все это благодаря инвестициям, которые вкладывает ДТЭК в наше предприятие. В начале года уже вложено более 334 млн. гривен, а на добычу угля вложено 190 млн. гривен. Благодаря этому происходит такая добыча", – говорит директор ДТЭК ШУ Добропольское Александр Могильченко.

Но без людей – никак. Они каждый день спускаются под землю. Работают быстро, добывают много. И рекорды ставят, и соревнуются между собой.

"Уже втянуло, понимаете? Это уже все, это уже наше! Без шахты мы уже никуда. Шахта уже для нас – как родной дом", – признается шахтер ДТЭК ШУ Добропольское Валентин Аниканов.

Уголь, который Валентин Аниканов с коллегами сегодня выдал на-гора, вскоре станет теплом и светом для домов украинцев.

"Наше предприятие поставляет уголь на эти котельные, и благодаря этому в наших домах всегда тепло", – говорит Валентин Аниканов.

После смены он мчится домой. Жена обещала борщ.

За ужином – только и разговоров, как прошел день под землей.

"Все работало, ничего не ломалось, мы в плане, даже сверх плана", – говорит Валентин. "Молодцы! Я знаю, что ты умничка у меня. Я даже не сомневаюсь в твоей способности. Ты – лучший!" – говорит Валентина.

На шахтах объединения ДТЭК Доброполье-уголь работает более восьми тысяч шахтеров. За год они выдают на-гора более четырех миллионов тонн угля.

"Б​лагодарна всем шахтерам и своему мужу, потому что он каждый день опускается в шахту ради нас, чтоб у нас в квартирах, домах было тепло, светло и уютно", – говорит жена шахтера Валентина Аниканова.

На углях из Доброполья работают не только местные котельные, но и ближайшие теплоэлектростанции. Благодаря Валентину и тысячам его коллег в домах украинцев – теплые батареи и вкусный ужин.

Ранее сообщалось, что 18 с половиной млн тонн угля добыли шахтеры ДТЭК Энерго с начала года. Это топливо обеспечит стабильную работу тепловых электростанций компании и всей энергосистемы в осенне-зимний период.

Напомним, ранее глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко заявил, что введение формулы "Роттердам+" позволило установить справедливую цену на уголь и государственные шахты получили дополнительные средства, что помогло им выжить.

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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