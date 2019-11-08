Золошлаки могут удешевить строительство дорог на треть

В ДТЭК готовы предоставить материал, из которого в мире уже строят современные трассы

/ Фото: Сегодня

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Украина может строить дороги из золошлаков, которые остаются после генерации электроэнергии.

Уголь, который сжигают на ТЭС, превращается в прочную смесь, похожую на камень и цемент.

За рубежом такие шлаки повсюду применяют в строительстве. В Украине же они десятилетиями лежат под открытым небом.

"Сегодня" выяснили, как современные технологии способны превращать отходы в строительный материал

Корреспонденты побывали на поле у Ладыжина Винницкой области. Здесь 170 га засыпаны золой и шлаком. Черная фракция — это шлак, рассыпчатая – зола. Это – то, что осталось от угля. Его превратили в свет и тепло – сожгли в огромных печах на теплоэлектростанции.

То, что не сгорело – в виде раскаленной лавы стекает в котел холодной воды и каменеет. Это и есть шлак. А зола остается в печи. Ее очищают от примесей, пропуская через электрофильтры.

"С помощью электрического поля проходит процесс налипания на электродах, встряхивания и осадки этой золы в бункерных отделениях", – объясняет начальник смены Ладыжинской ТЭС Олег Романюк.

За полвека работы Ладыжинской ТЭС накопились десятки миллионов тонн золошлаков.

Петр Ющенко, работающий на станции уже 30 лет, вспоминает: раньше здесь была пропасть – 50 метров вглубь. Теперь — горы отходов. И золошлаковых отвалов в Украине — тысячи. Украинские компании используют золошлаки в производстве бетонных плит и строительных смесей. Впрочем, это лишь 18%.

В Евросоюзе и США давно уже поняли, что золошлаки – это не отходы, а деньги. Из того, что в Украине считается хламом, за рубежом строят мосты, дороги и дома. Одни из самых масштабных проектов – Эресуннский мост между Данией и Швецией, и скоростная дорога Эйзенхауэра в Чикаго.

Украинские дороги пока не ремонтируют и не строят с помощью золошлаков. Чтобы проложить один километр дороги, в Украине нужно потратить 115 млн. грн. посчитать в организации "Развитие инфраструктуры". Если же закатать под колеса золошлаки, это будет дешевле на 30%, говорят ученые.

При этом дороги будут крепче, выяснили в Государственном дорожном научно-исследовательском институте. А украинские энергетики готовы дать вдоволь золы.

"Мы уже десять лет в ДТЭК пытаемся каким-то образом двигаться в положительную сторону в вопросе использовании золошлаков в дорожном строительстве, однако нам немножко не хватает поддержки государства", – говорит главный эколог компании ДТЭК Ирина Вербицкая.

А именно – не хватает законов, которые помогут начать использовать золошлаки при строительстве дорог. А отремонтировать надо 150 тыс. километров путей

"Если мы начнём хотя бы искать способы утилизации золошлаковых материалов в дорожном строительстве, то мы можем существенно повысить процент утилизации", – говорит коммерческий директор "Recycling Solutions" Кристиан Ерыгин.

Но закона — нет. В Украине золошлаки официально считаются "отходами". Как их использовать – в законах ни слова. Есть только проекты документов, которые пылятся в парламентских комитетах.

"Они предусматривают, что только те предприятия, учреждения, организации, которые осуществляют какие-то операции обработки отходов, они должны получать разрешения", – говорит научный сотрудник Государственного учреждения "Институт экономики природопользования и устойчивого развития НАН Украины" Татьяна Омельяненко.

Это — разрешение перерабатывать собственные отходы в пользу всей страны.

"Рамочный законопроект будет принят, я надеюсь, в первом квартале. Возможно даже в январе-феврале следующего года", – говорит председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики Олег Бондаренко.

А пока золошлаки тоже пылятся. А могли бы превратится в новые автодороги и многоэтажки.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития строительства и повышения качества автомобильных дорог.

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