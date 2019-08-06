"Золотая лихорадка Путина": Россия создала крупнейшую спекуляцию

За минувший год Россия стала крупнейшим покупателем золота, благодаря чему запасы этого драгметалла у Кремля превысили 2 тыс. тонн.
Об этом в статье "Золотая лихорадка Владимира Путина" на немецком портале N-TV пишет Вольфрам Веймер, отмечая, что своими действиями президент Владимир Путин создал на мировом рынке крупнейшую спекуляцию этого драгоценного металла.
По данным журналиста, Центробанк РФ уже много месяцев еженедельно скупает по 4-5 тонн золота – с начала года "золотой клад" Путина увеличился на 100 тонн.
Учитывая, что стоимость золота за последний год выросла на 20%, достигнув своего шестилетнего максимума, стоимость российских резервов также увеличилась примерно на 20 млрд долларов и теперь оценивается более чем в 100 млрд.
Прежде всего, Кремль преследует политические мотивы: ослабить долларовое доминирование и "дедолларизировать" свои резервы и свою торговую валюту, потому что доллар, как считают в Москве, используется как политическое оружие против России.
Подталкивают к этому и торговые войны США с Китаем, которые ведут к подорожанию золота, а также политика президента США Дональда Трампа по девальвации денег, в рамках которой Вашингтон и Федеральный резерв подталкивают процентные ставки к снижению.
Вейман пишет, что почти все золото, добываемое российскими шахтами, сейчас скупается Центробанком РФ. Например, в прошлом году были выкуплены 274 из 314 тонн золота, добытого в России.
Это также ведет к уменьшению металла в обращении на мировом рынке, и растет его цена.
Напомним, что, согласно докладу Всемирного совета по золоту, в 2018 году центральные банки стран мира приобрели 651,5 тонны золота, что на 74% больше, чем годом ранее.
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