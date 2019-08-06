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"Золотая лихорадка Путина": Россия создала крупнейшую спекуляцию https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE 2019-08-06T16:20:00+03:00 Экономика Стоимость "золотого клада" Центробанка РФ превысила 100 миллиардов долларов

За минувший год Россия стала крупнейшим покупателем золота, благодаря чему запасы этого драгметалла у Кремля превысили 2 тыс. тонн.

Об этом в статье "Золотая лихорадка Владимира Путина" на немецком портале N-TV пишет Вольфрам Веймер, отмечая, что своими действиями президент Владимир Путин создал на мировом рынке крупнейшую спекуляцию этого драгоценного металла.

По данным журналиста, Центробанк РФ уже много месяцев еженедельно скупает по 4-5 тонн золота – с начала года "золотой клад" Путина увеличился на 100 тонн.

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Учитывая, что стоимость золота за последний год выросла на 20%, достигнув своего шестилетнего максимума, стоимость российских резервов также увеличилась примерно на 20 млрд долларов и теперь оценивается более чем в 100 млрд.

Прежде всего, Кремль преследует политические мотивы: ослабить долларовое доминирование и "дедолларизировать" свои резервы и свою торговую валюту, потому что доллар, как считают в Москве, используется как политическое оружие против России.

Подталкивают к этому и торговые войны США с Китаем, которые ведут к подорожанию золота, а также политика президента США Дональда Трампа по девальвации денег, в рамках которой Вашингтон и Федеральный резерв подталкивают процентные ставки к снижению.

Вейман пишет, что почти все золото, добываемое российскими шахтами, сейчас скупается Центробанком РФ. Например, в прошлом году были выкуплены 274 из 314 тонн золота, добытого в России.

Это также ведет к уменьшению металла в обращении на мировом рынке, и растет его цена.

Напомним, что, согласно докладу Всемирного совета по золоту, в 2018 году центральные банки стран мира приобрели 651,5 тонны золота, что на 74% больше, чем годом ранее.

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