Золото подорожало из-за событий в Ираке: подробности

После резонансного убийства иранского генерала Касема Сулеймани цена на золото побила рекорд от апреля 2013 года

Австралиец нашел золото во время прогулки / Фото: Depositphotos

Золото подорожало до максимального уровня за последние шесть лет на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани и роста напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

Впервые с апреля 2013 года цена на золото поднялась на 2,3%, составив 1588,13 доллара за унцию.

Также в Сингапуре торговали по цене в 1575,36 долларов за унцию, а фьючерсы набрали 2,5% – 1590,9 долларов.

Реклама

Стоимость палладия также подскочила на 1,2% до 2 073,90 долларов за унцию, что является рекордно высоким показателем, серебро и платина тоже выросли в цене.

Золото активно дорожает с начала 2020 года. Кроме геополитических факторов, подорожание обусловлено слабым долларом ниже реальных ставок и последствиями торговой войны.

Кроме того, золото ценят еще и за его лучшую защищенность, что будет способствовать дальнейшему росту его стоимости, именно поэтому и дорожают акции золотодобывающих компании.

Обострение в отношениях между Ираном и США началось после ракетной атаки США, которая убила генерала Сулеймани.

Отметим, сайт "Сегодня" сообщал о том, что командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами предупредил, что Тегеран в ответ на убийство командира "Кудс" Касема Сулеймани предпримет меры стратегического характера, которые положат конец американскому присутствию в регионе.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько стоит действительно чистое золото и как его отличить от подделок:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама