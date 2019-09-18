"Золотой" картофель: грозит ли украинцам дефицит "второго хлеба"

/ Фото: Pixabay

Реклама

Дефицита картофеля в Украине, который ранее прогнозировали аналитики, в 2019-2020 м.г. не будет. Об этом в комментарии новостям "Сегодня" рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Дефицита картофеля в Украине не будет ни при каких условиях <…> Мы каждый год собираем от 18 до 20 млн тонн картофеля, потребляем – 6 млн тонн, плюс еще 6 млн тонн картошки идет на корм животным и посевной материал", – отметил он.

По словам эксперта, резкий рост импорта овоща в августе объясняется тем, что операции с импортным картофелем более выгодны коммерсантам.

"Импортировали рекордный объем картошки из Беларуси потому, что цены в Украине были выше, чем там. Не потому, что у нас не было картофеля, а потому, что цена в Украине была в два раза выше, чем в прошлом году – в связи с падением курса доллара. Поэтому она была интересна импортерам", – объяснил экономист.

Олег Пендзин убежден: паниковать по поводу дефицита картофеля не стоит.

"На сегодня мы имеем достаточно большой урожай картофеля. Я не думаю, что цена на картошку будет сильно повышаться на протяжении какого-то времени, чтобы люди по этому поводу сильно переживали", – резюмировал он.

Новости "Сегодня" писали, что в августе закупочные цены на картофель выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Однако в том же месяце он начал дешеветь на фоне импорта из Беларуси.

Более подробно о ситуации с картофелем в этом году можно прочитать в публикации "Золотая картошка": будут ли падать цены".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама