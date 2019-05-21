"Золотой" лук: украинские импортеры готовятся к обвалу цен

На оптовых рынках появляются первые партии отечественного овоща нового урожая

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В середине мая в Украине начали снижаться "космические" цены на лук, и теперь импортеры обеспокоены возможным обвалом стоимости овоща. На рынке уже появляются первые партии озимого лука от украинских производителей. Пока что объем эти партий не превышает 5-10 тонн, но импортеры продолжают завозить лук из Узбекистана и Египта, сообщает "Инфо-Шувар".

"Опытные продавцы на оптовых рынках говорят, что ситуация действительно небезопасная. Появление первого лука может спровоцировать довольно быстрое снижение цены, и трейдеры в такой ситуации рискуют сильнее, чем кто-либо", – отмечают аналитики.

Сегодня, 21 мая, оптовые цены на импортный лук урожая 2018 года сильно различаются в зависимости от качества продукции. Лук удовлетворительного качества продается оптом по 15-20 гривен за килограмм, а продукция низкого качества – вдвое дешевле. Впрочем, еще месяц назад цены были выше на 30-40%.

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Также импортеры предлагают заграничный молодой лук. Такая продукция из Узбекистана и Египта стоит в опте 20 гривен за килограмм. А украинский лук урожая 2019 года начали продавать по 18-19 гривен.

"По опыту предыдущих сезонов, появление раннего отечественного лука на рынке начинает устойчивый тренд снижения цены. В прошлом году благодаря теплой весне вызревание раннего лука было ускоренным, поэтому цены на него с середины мая до середины июня успели упасть с 15-16 до 10-11 гривен. Но текущий сезон больше похож на 2017-й, когда в середине мая ранний лук стоил 20-22 гривни, а в середине июня – 9-10 гривен", – рассказала руководительница департамента аналитики "Инфо-Шувар" Татьяна Гетьман.

Напомним, этой весной подорожание коснулось не только лука, но и других "старых" овощей "борщевого набора". Их в стране оказалось недостаточно, поэтому сейчас Украина активно закупает "борщевые" овощи за границей.

При этом эксперты полагают, что "борщевой набор" может подешеветь в 15 раз. Но для этого должны реализоваться определенные условия:

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