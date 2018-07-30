"Золотой" прокат смартфонов: как украинцев обманывают при аренде техники

Аренда техники в Украине набирает обороты. На короткое время можно одолжить телефон, ноутбук или телевизор. Но эта услуга оказалась рискованной.

Дмитрий Ларионов работает в администратором в кафе, поэтому всегда должен быть на связи. Но в начале лета мобильный телефон парня сломался. Дмитрий решил взять на время ремонта смартфон в аренду.

"Нашел сервис, пришел к ним, взял, собственно, в аренду мобильник на два дня. Когда вернулся, мне сказали, мол, мы вам не вернем паспорт, платите полную стоимость телефона. Была трещина. Я ее заметил, когда брал телефон, но не придал этому значения", – рассказывает Дмитрий.

Парень смог получить обратно паспорт только когда выплатил 5 тысяч гривен за поврежденный телефон. Дмитрий уверен, что реальная стоимость гаджета ниже на 20%, и требует вернуть деньги. Но в самой фирме об этом и слышать не хотят.

"В этой истории давно поставлена точка. Говорить что-либо на камеру ни я, ни наше руководство, не намерены. Он повредил телефон и все. И давайте закроем эту тему", – заявили "Сегодня" в компании, которая предоставляет услуги аренды.

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Юристы подчеркивают: то, что арендодатели забрали паспорт в залог – это уже нарушение закона. Специалисты также предостерегают: перед тем, как арендовать что-либо, требуйте акт состояния этого имущества.

"Когда человек бере какую-то технику в прокат, желательно подписать акт приема-передачи, в котором четко зафиксировать все эти признаки – потертости, царапины, в каком виде находилось имущество. Подписание акта будет засвидетельствовано состояние вещи. Таким образом можно себя застраховать", – говорит юрист Николай Хахула.

Такой документ универсальный для любых случаев. Например, перед тем, как снять жилье, можно засвидетельствовать техническое состояние квартиры и задокументировать данные. Это может спасти, например, от незапланированного ремонта чужого жилья.

Напомним, нередко украинцы пользуются и арендой автомобилей, прокат который стоит от 25 долларов в сутки. "Сегодня" выяснил, где может ждать подвох при аренде авто.