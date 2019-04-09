Зубко поручил найти в бюджете деньги и поставщика электроэнергии для "Воды Донбасса"

Задания от вице-премьера получили несколько ведомств

Геннадий Зубко. Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Зубко поручил найти в бюджете деньги и поставщика электроэнергии для "Воды Донбасса" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c92/be3/5cac92be3b57c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c92/be3/5cac92be3b57c.jpg 2019-04-09T15:41:00+03:00 Экономика Задания от вице-премьера получили несколько ведомств

Вице-премьер-министр Украины и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поручил Министерству экономического развития и торговли предоставить государственную помощь (финансирование) КП "Компания "Вода Донбасса", которое накопило долги по оплате за использованную электроэнергию. Об этом сказано в протоколе совещания от 3 апреля.

"Донецкой военно-гражданской администрации: обратиться к Минэкономразвития с предложением о предоставлении государственной помощи для обеспечения работы КП "Компания "Вода Донбасса", а к органам прокуратуры – для изучения фактов бездеятельности руководства КП "Вода Донбасса", которые могли привести к остановке работы предприятия и угрозе возникновения техногенной катастрофы", – говорится в документе.

Согласно протоколу, Донецкой областной военно-гражданской администрации поручено принять меры по заключению договора о поставке электроэнергии КП "Вода Донбасса", а Минэнергоугля и Минрегионстрою при участии НКРЭКУ проработать в недельный срок вопрос о возможности определения поставщика электрической энергии, на которого будет возложена обязанность по поставке электрической энергии КП "Компания "Вода Донбасса", – говорится в документе.

Недельный срок истекает 11 апреля 2019 года. Вице-премьер-министр Геннадий Зубко поручил Донецкой военно-гражданской администрации незамедлительно принять меры по заключению с электропоставщиком договора о поставках электрической энергии для КП "Компания "Вода Донбасса" на период до урегулированию вопроса поставок электрической энергии поставщиком "последней надежды".

Также вице-премьер-министр поручил подготовить договор о реструктуризации задолженности, которая возникла на 1 апреля 2019, согласовать его с компанией "Укринтерэнерго" и провести переговоры о возобновлении поставки электроэнергии поставщиком "последней надежды", или о заключении договора о поставке электроэнергии по свободным ценам в соответствии с распоряжением КМУ от 12 декабря 2018 №1023 "Об определении государственного предприятия внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" поставщиком "последней надежды".

В протоколе совещания Геннадий Зубко поручил Минэнергоугля вместе с Минрегионстроем при участии НКРЭКУ проработать в недельный срок вопрос о возможности определения поставщика электрической энергии, на которого будет возложена обязанность по поставке электрической энергии КП "Компания "Вода Донбасса", и о результатах проинформировать КМУ.

"Минрегионстрою вместе с Минэнергоугля и при участии НКРЭКУ проработать вопрос о введении на законодательном уровне порядка проведения расчетов водоснабжающих предприятий через счета со специальным режимом использования", – говорится в протоколе совещания. Также Госаудитслужбе поручено принять меры по проверке финансово-хозяйственной деятельности КП "Вода Донбасса" и о результатах проинформировать КМУ. "Донецкой областной военно-гражданской администрации при участии органов местного самоуправления и КП "Вода Донбасса" принять меры по оплате, в том числе, с привлечением средств на возвратной основе , потенциальному поставщику на совершение предварительной оплаты электроэнергии, которая должна быть использована КП "Вода Донбасса" для водоснабжения региона в течение, как минимум, пяти суток, погашения задолженности за услуги по поставке питьевой воды и обеспечения стабильной текущей оплаты за ее использование", - говорится в протоколе совещания.

Также по результатам совещания Минэкономразвития поручено вместе с Донецкой областной администрацией и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в однодневный срок проработать вопрос о предоставлении государственной помощи для обеспечения стабильной работы КП "Компаня "Вода Донбасса", и в случае необходимости в установленном порядке подать в Кабмин согласованные предложения.

Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц поручено вместе с Минрегионстроем и Донецкой администрацией проработать вопрос относительно составления баланса поставок питьевой воды и расчетов за ее потребление на территории Донецкой области, и вынести вопрос состояния проведения расчетов за потребленную питьевую воду для рассмотрения на заседании трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Согласно документу, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям поручено вместе с Донецкой администрацией подготовить и подать в трехдневный срок вывод относительно определения уровня чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть на территории Донецкой вследствие прекращении электроснабжения КП "Компания "Вода Донбасса".

Как ранее сообщалось, госпредприятие "Укринтерэнерго" подало в Национальную энергетическую компанию "Укрэнерго" требование на отключение энергоснабжения мариупольского отделения КП "Вода Донбасса". При этом Славянская ТЭС и "Донбассэнерго" нарушили условия договора на поставку электроэнергии.

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