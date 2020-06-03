10 гривен в Украине стали монетой и вошли в оборот

В конце 2019 года в Украине ввели в обращение монету 5 гривен, а с сегодняшнего дня, 3 июня, в кошельках украинцев начнут появляться и металлические 10 гривен. Как ожидает Национальный банк Украины (НБУ), новая "десятка" постепенно заменит бумажные банкноты того же номинала.

"Национальний банк Украины 3 июня 2020 года ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен. С сегодняшнего дня оборотные 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины. Ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках", – сообщила пресс-служба НБУ.

Новая "десятка" небольшая по размеру: ее диаметр составляет 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Она изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Но в НБУ утверждают, что из-за своего дизайна и габаритов она существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

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"Благодаря изъятию из обращения разменных монет номиналом 1, 2 и 5 копеек улучшилась ситуация с распознаванием оборотных монет номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Ведь теперь исчезла возможность путаницы этих монет за их сходство по цвету", – отметил Виктор Зайвенко.

На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

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Первоначально Нацбанк вводит в обращение свыше 5 млн монет номиналом 10 гривен.

"Они уже распределены между подразделениями Национального банка в регионах (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий). С сегодняшнего дня банки могут получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам", – отметили в НБУ.

Выпуск этой монеты продолжает оптимизацию банкнотно-монетного ряда, которую НБУ проводит уже семь лет. В итоге номинальный ряд гривни сократится до 12 номиналов. В нем останется шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

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Напомним, как выяснили новости "Сегодня", на сайте президента за пять лет украинцы зарегистрировали десятки петиций, касающихся монет. В одних просят отменить все новые монеты, в других, наоборот, требуют заменить ими бумажные купюры, потому как последние недолговечны.

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