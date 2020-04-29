10 гривен в Украине станут монетой: НБУ объявил дату выпуска

В конце 2019 года в Украине ввели в обращение монету 5 гривен, а теперь, с 3 июня, в кошельках украинцев появятся и металлические 10 гривен. Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), который рассчитывает, что новая "десятка" постепенно заменит бумажные банкноты того же номинала.

"Нацбанк с 3 июня введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты. Это часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривни, который продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс", – сообщили в НБУ.

В итоге номинальный ряд гривни сократится до 12 номиналов. В нем останется шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

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"Новая оборотная монета номиналом 10 гривен – небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Она изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и группа) новая 10-гривневая монета существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен. На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты", – рассказали в Нацбанке.

Напомним, как выяснили новости "Сегодня", на сайте президента за пять лет украинцы зарегистрировали 29 петиций, касающихся монет. В одних просят отменить все новые монеты, в других, наоборот, требуют заменить ими бумажные купюры, потому как последние недолговечны.

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