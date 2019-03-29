2 млн фальшивых гривен наличными и 120 млн безналом: часто ли украинцев "кидают на деньги"

Как действуют мошенники и насколько реально стать их жертвой

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2 млн фальшивых гривен наличными и 120 млн безналом: часто ли украинцев "кидают на деньги" Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d26/9b5/5c9d269b579c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d26/9b5/5c9d269b579c3.jpg 2019-03-29T07:51:00+02:00 Финансы Как действуют мошенники и насколько реально стать их жертвой

В минувшем году количество фальшивых гривневых банкнот, которые были изъяты из оборота, составило 0,00025% от общего количества наличных денег, которые находились в обращении. Об этом сообщили в Национальном банке Украины. Поскольку абсолютных цифр Нацбанк не разглашает, мы решили подсчитать, о каком количестве фальшивых купюр и на какую сумму идет речь. Как минимум чтобы понять, какой шанс нарваться на фальшивку имеет среднестатистический украинец.

На 1 января 2019 года в обороте находилось 2,95 млрд купюр на общую сумму 400,1 млрд грн. В Нацбанке подсчитали, что на один миллион настоящих банкнот в минувшем году приходилось около 2,5 шт. подделок. Это значит, что в 2018 году было обнаружено всего 7375 фальшивых гривневых банкнот. Казалось бы, не так уж и много, шанс нарваться на фальшивку имеет всего один из 5 тысяч украинцев. Так считают и в НБУ: "Ситуация с изъятием поддельных банкнот национальной и иностранной валюты в Украине контролируемая и не носит угрожающего характера", – говорится в сообщении.

Опасные "пятисотки"

Однако если говорить о сумме, на которую мошенники обманули или пытались обмануть украинцев, цифра получается более внушительная. Казалось бы, 2,5 банкноты на миллион штук – ничтожный процент. Но почти половина от этого числа – 46%, – по данным НБУ, были купюры номиналом в 500 грн. Это значит, что за год таких фальшивых "пятисоток" было выявлено порядка 3,4 тысяч на сумму около 1,7 млн грн.

Каждая четвертая поддельная купюра (27% от выявленных) была номиналом 100 грн, это еще порядка 200 тыс. грн. На третьем месте по частоте обнаружения были 50-гривневые купюры (15%), а на четвертом – "двухсотки" (всего 3%). В целом же, получается, мошенники пытались обмануть украинцев на сумму порядка 2 200 000 грн

При этом 2018 год был относительно благополучным, с точки зрения количества фальшивок, по сравнению с 2017-м. Тогда настоящим бедствием стало подделывание 500-гривневых купюр. В НБУ сообщали, что количество поддельных "пятисоток" выросло в 6 раз, по сравнению с 2016 годом. За год обнаружили 6426 таких фальшивок , а это 3,2 млн грн. Общая же сумма изъятых за 2017 год поддельных гривен превысила 3 600 000 грн.

Это деньги, которых недосчитался кто-то из украинцев или какие-то компании. Ведь фальшивые деньги изымаются без всякой компенсации.

Как можно получить фальшивые деньги

По информации НБУ, чаще всего поддельные банкноты сбывают через кассы заведений быстрого питания, торговли и на автозаправочных станциях. В 2017 году сообщалось о случаях обнаружения подделок в терминалах самообслуживания и банкоматах с функцией приема денег.

Примеры конкретных историй про обнаруженные в 2018 году фальшивки можно найти, например, в Едином госреестре судебных решений.

Так, один мошенник пытался расплатиться фальшивками за покупку авто. Из 17 стодолларовых банкнот, которыми он расплатился с продавцом, 16 были поддельными. В качестве наказания суд определил ему… штраф в размере 850 грн. Ну, и обязал вернуть потерпевшему фактически украденные деньги.

Другой "фальшивокупюрщик" попытался расплатиться поддельными деньгами за кроссовки в магазине, третий – за водку и куриные окорочка. Еще одно дело повествует о том, что студент одного из аграрных техникумов нашел возле мусорного бака бумажку, похожую на 200 грн, на которой с обеих сторон было написано: "Это не деньги, это приколы". Тем не менее студент решил сначала засунуть этот "прикол" в терминал, проверяя, зачислит ли тот 200 грн на его банковскую карту. А когда не получилось – попробовал купить на эти "деньги" "Кока-колу" в одном из ларьков. Однако продавец, недолго думая, вызвал милицию. Итог – 5 лет тюрьмы. Правда, ввиду юного возраста любопытного студента и его чистосердечного раскаяния выполнение приговора отсрочили на 2 года.

Но есть и более серьезные истории. Например, только в минувшем году была пресечена деятельность мошенников, которые несколько лет подряд обманывали пенсионеров. Представляясь сотрудниками службы соцзащиты, они приходили к пенсионерам и говорили, что "помогают" обменивать купюры старого образца, которые якобы выходят из обращения, на новые. В материалах дела фигурируют порядка 10 эпизодов "успешного" обмена, во время которых мошенники вручили людям фальшивых денег на сумму около 1,6 млн грн! Причем они даже не заморачивались изготовлением поддельных купюр. Покупали пачки "сувенирных денег" – гривен, долларов, которые сейчас продаются практически повсеместно, – и щедро раздавали доверчивым людям. На надписи вроде "Не является платежным средством" пожилые люди внимания, как правило, не обращали. Один из мошенников осужден на 6 лет, второй – на год.

Как видим, часто в качестве фальшивок фигурируют дешевые подделки, с надписями "сувенир", "прикол" и другими. Но вместе с тем подделки 500-гривневых купюр бывают настолько высокого качества, что Нацбанк был вынужден даже распространить сообщение, как отличить фальшивые "пятисотки" от настоящих. В нем говорится, что в подделках, выполненных полиграфической печатью, имитируются даже водяные знаки, присутствуют флуоресцирующие защитные ленты и волокна, а также все необходимые тиснения на бумаге.

А вот о количестве изъятых фальшивых долларов НБУ не сообщает. Упоминает только, что в изъятых в прошлом году подделках инвалюты превалировали доллары (78% от числа изъятых подделок иностранной валюты). Еще обнаруживались поддельные евро (17%), российские рубли (14%), швейцарские франки и английские фунты стерлингов (1%). Чаще других мошенники подделывают именно 100 долларов, 50 и 200 евро, 5000 российских рублей.

Вместе с тем, по нашим наблюдениям, в материалах судебных дел, связанных с фальшивыми деньгами, "лже-доллары" фигурируют чаще, чем поддельные гривни.

Безналичные гривни воруют чаще

А вот количество случаев мошенничества с платежными картами в минувшем году выросло. Как сообщают в НБУ, если в 2017 году на каждый миллион гривен, заплаченных или снятых посредством банковских карточек, мошеннические операции составляли 77 грн, то в 2018-м – уже 92 грн.

В процентах этот показатель также ничтожно мал – 0,0092% от объема всех операций с платежными картами. Но, как сообщалось ранее, в 2018 году объем таких операций составил 1 трлн 297 млрд грн. А это значит, что мошенники обокрали людей на 119 324 000 грн, которые сберегались на банковских карточках.

Всего таких случаев в 2018 году было зафиксировано 105 500, в 2017-м – 77,6 тыс. Средняя сумма одной мошеннической операции с банковскими картами за последний год выросла с 2100 до 2500 грн.

В НБУ сообщают, что каждый второй случай мошенничества составляли платежи через интернет. Чтобы получить доступ к банковской информации своих жертв, злоумышленники умело используют приемы социальной инженерии (основанные на особенностях психологии людей). Часто мошенники представляются сотрудниками банков.

Чтобы не стать жертвой такого рода обмана, в НБУ рекомендуют ни в коем случае не сообщать кому бы то ни было такие реквизиты банковских карт, как срок ее действия, код CVС2/CVV2 и PIN-код, а также пароль для входа в веб-банкинг и одноразовые пароли, которые приходят, например, на телефон для дополнительной аутентификации.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как мошенники научились обманывать продавцов в интернете.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.