"Абсолютная стабильность": Гройсман озвучил прогноз по курсу доллара в Украине

Премьер-министр уверен, что национальная валюта выдержит давление

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

"Абсолютная стабильность": Гройсман озвучил прогноз по курсу доллара в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bd1/501/5c6bd1501c254.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bd1/501/5c6bd1501c254.jpg 2019-02-19T11:53:19+02:00 Финансы Премьер-министр уверен, что национальная валюта выдержит давление

В 2019 году Украина сможет достичь "абсолютной стабильности национальной валюты". Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В 2019 году, если продолжать работать, привлекая инвестиции, развивая промышленность и другие сектора экономики, мы сможем достичь абсолютной стабильности национальной валюты. Не будет резкого роста цен, как мы видели в предыдущие годы. То есть мы добились макроэкономической стабилизации и дальше мы планируем экономический рост", - сказал глава правительства в эфире одного из телеканалов.

При этом Гройсман напомнил, что Украина должна отдать кредиторам четверть годового бюджета - 417 миллиардов гривен. Однако, по его мнению, страна справится с такой нагрузкой, как справилась в выплатами по государственному долгу в 2018 году.

Как сообщалось, эксперты прогнозируют, что на текущей неделе украинцев ждет подорожание доллара. Сегодня, 19 февраля, официальный курс установлен на уровне 27,19 грн за доллар.

Кроме того, аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

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