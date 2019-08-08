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Что будет с курсом доллара до конца лета: прогноз финансиста

Сегодня, 12:41

Пока курс поддерживается экспортерами, но вскоре ситуация изменится, говорят аналитики

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

После краткосрочного подорожания доллара в Украине нацвалюта вернулась к росту – Нацбанк укрепил гривню на 17 копеек по сравнению со значением днем ранее. Однако разворот к девальвации к концу лета неизбежен, считает глава подразделения по финансовому анализу корпораций группы ICU Александр Мартыненко.

По его словам, пока на отношение пары гривня/доллар в Украине влияют преимущественно отечественные экспортеры.

"В настоящее время курс поддерживается экспортерами, которые покупают гривню под текущие расходы в начале месяца, а также на оплату налога на прибыль в течение второй декады августа", – сказал он.

Однако, продолжает аналитик, эта поддержка будет краткосрочной – активизируются украинские импортеры, а также "дочки" иностранных компаний в Украине, которые увеличат спрос на доллар. В то же время ожидается снижение спроса на гривню со стороны нерезидентов, которые покупают ОВГЗ, что и было одним из главных факторов рекордного укрепления гривни.

"Растущее давление на курс будет оказывать активизация импортеров к началу осеннего бизнес-сезона и продолжение репатриации дивидендов украинскими "дочками" иностранных компаний. Поддержка гривни со стороны иностранных инвесторов в ОВГЗ значительно снизится из-за решения Минфина ограничить объемы выпуска этих инструментов до 3 млрд грн в неделю. Таким образом, к осени гривня уже будет торговаться в диапазоне 26-26,5 грн/долл.", – резюмировали в ICU.

Ранее аналитик "Альпари" Вадим Иосуб также спрогнозировал курс доллара. считает, что в ближайшие дни американская валюта продолжит дорожать. Основатель Telegram-канала Finstop, участник рынка с 20-летним стажем также считает, что гривня не сможет удержать отвоеванные у доллара копейки.

Читайте также: "Реальный сценарий": что будет с экономикой, если курс доллара вернется к 30 гривням

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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