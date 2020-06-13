Алименты во время карантина: стало известно, сколько выплатили украинцы

Если госслужба не знает, где находится должник, его объявляют в розыск

С начала 2020 года украинцы выплатили более 2 млрд грн алиментных платежей в органы Государственной исполнительной службы (ГИС). Из них 1,3 млрд грн за март-май. Об этом сообщили в Министерстве юстиции, сообщает УНН.

"В течение 2020 государственными исполнителями взыскано 2,1 млрд грн алиментных платежей, из них 422 млн грн в течение марта, 463,1 млн грн в течение апреля и 447,9 млн грн в течение мая", – сообщили в министерстве.

Таким образом, в течение весны работники ГИС взыскали 1,3 млрд грн алиментов.

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Также сообщается, что по состоянию на 1 июня 2020 году на исполнении находится 507,2 тыс. документов о взыскании алиментов.

Так, количество документов, по которым общая сумма задолженности превышает сумму платежей за три месяца, составляет 166,1 тысячи, за четыре месяца – 127,8 тысяч, за шесть месяцев – 86,4, за один год – 54,2 тысячи.

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Если сведений о месте жительства или нахождения должника нет, госисполнитель обращается в суд по поводу розыска должника.

"По состоянию на 1 июня 2020 в розыске находится почти 17 тыс. должников", - отметили в ведомстве.

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Напомним, аще в начале 2018 года вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Именно этот документ предусматривал для должников (при наличии долга более, чем за 6 месяцев) целый ряд ограничений: запрет на выезд за границу, на использование оружия, запрет на охоту и вождение авто, а также назначение двух месяцев соцработ.

Министр юстиции Денис Малюська не так давно отметил, что эта система очень действенна и эффективна и показывает хорошие результаты.

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