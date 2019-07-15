Американская политика "дешевого доллара" угрожает Украине: названы главные риски

Специалисты предупреждают о проблемах для стран, зависимых от цен на сырье

Фото: AFP

"Валютная война", которую может развязать выступивший против криптовалют президент США Дональд Трамп, затронет не только мировых "экономических гигантов". Политика снижения курса доллара, чтобы укрепить американские экспортные позиции, сулит изменение цен на многих рынках, прежде всего сырьевых, предупреждает финансовый аналитик Алексей Кущ.

Эксперт напоминает, что после одного лишь заявления о намерении ФРС снизить учетную ставку сырьевые рынки уже отреагировали ростом цен. И для Украины это не очень хороший сигнал, считает аналитик.

"У политики "дешевого доллара" будет побочный эффект в виде дорогого сырья. В частности, будут расти цены на энергоресурсы. Американцы этого не боятся, потому что у них уже есть достаточные запасы газа и нефти. Внутренние цены на энергоресурсы достаточно низкие и должны снизиться еще больше, так что Трамп думает выиграть эту войну в том числе и за счет энергоресурсов", – рассказывает Кущ.

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В то же время, Украина не только покупает энергоресурсы, но и экспортирует немало сырья. Поэтому дешевый доллар может принести нашей экономике и пользу. Но только в том случае, если Украина сможет правильно распорядиться этим временным экономическим преимуществом, подчеркивает руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний.

"Дешевый доллар – это крепкая гривня. Но тут вопрос в том, как мы используем крепкую гривню. Ее можно использовать для проведения экономических реформ, развития внутреннего рынка и насыщения его украинскими товарами, выпуска украинмких товаров. А можно, наоборот, погрязнуть в импорте, потому что с укрепляющейся гривней мы становимся идеальной страной для импорта. <...> Импорт и так дешевый и выигрывает конкуренцию у украинских товаров, а если еще гривня укрепится, то импортные товары вообще могут заполонить наш внутренний рынок, и мы превратимся просто в экспортера сырья: кукурузы, металла и руды", – считает Позний.

Подробнее о том, что такое "валютная война", как она скажется на курсе доллара в Украине и на украинской экономике, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины".

Также сайт "Сегодня" рассказывал, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше.

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