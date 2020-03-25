Американский фондовый индекс показал рекордный за 87 лет рост

Рынки бурно отреагировали на новости от властей США

После того, как из-за пандемии коронавируса на американском фондовом рынке произошел рекордный обвал, промышленный индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже показал максимальный суточный прирост за 87 лет – с 1933 года.

Торги 24 марта завершились подъемом Dow Jones на 11% на фоне надежд на согласование властями США программы помощи экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса. Индекс S&P 500 также отошел от минимума 2016 года и продемонстрировал максимальный однодневный прирост с октября 2008 года.

"Акции США реагируют на возможность принятия огромного пакета налогово-бюджетных стимулов и некой ясности в политической ситуации", – сказал Bloomberg эксперт Franklin Templeton Стивен Довер.

Реклама

Коме того, рынки поддержало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США не ограничивать программу количественного смягчения каким-либо объемом и выкупать столько активов, сколько потребуется.

В тренде Когда ждать доллара по 30 гривен: эксперт назвал условия

Как сообщалось, после роста американском фондовом рынке в мире подорожала и нефть.

Сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны цены на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама