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Американский фондовый индекс показал рекордный за 87 лет рост

25 марта, 12:48

Ксения Капустинская

Рынки бурно отреагировали на новости от властей США

После того, как из-за пандемии коронавируса на американском фондовом рынке произошел рекордный обвал, промышленный индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже показал максимальный суточный прирост за 87 лет – с 1933 года.

Торги 24 марта завершились подъемом Dow Jones на 11% на фоне надежд на согласование властями США программы помощи экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса. Индекс S&P 500 также отошел от минимума 2016 года и продемонстрировал максимальный однодневный прирост с октября 2008 года.

"Акции США реагируют на возможность принятия огромного пакета налогово-бюджетных стимулов и некой ясности в политической ситуации", – сказал Bloomberg эксперт Franklin Templeton Стивен Довер.

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Коме того, рынки поддержало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США не ограничивать программу количественного смягчения каким-либо объемом и выкупать столько активов, сколько потребуется.

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Как сообщалось, после роста американском фондовом рынке в мире подорожала и нефть.

Сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны цены на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

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фондовый рынок США кризис рынки индексы Dow Jones мировой кризис

Источник: Интерфакс

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