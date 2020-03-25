Американский фондовый индекс показал рекордный за 87 лет рост

После того, как из-за пандемии коронавируса на американском фондовом рынке произошел рекордный обвал, промышленный индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже показал максимальный суточный прирост за 87 лет – с 1933 года.
Торги 24 марта завершились подъемом Dow Jones на 11% на фоне надежд на согласование властями США программы помощи экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса. Индекс S&P 500 также отошел от минимума 2016 года и продемонстрировал максимальный однодневный прирост с октября 2008 года.
"Акции США реагируют на возможность принятия огромного пакета налогово-бюджетных стимулов и некой ясности в политической ситуации", – сказал Bloomberg эксперт Franklin Templeton Стивен Довер.
Коме того, рынки поддержало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США не ограничивать программу количественного смягчения каким-либо объемом и выкупать столько активов, сколько потребуется.
Как сообщалось, после роста американском фондовом рынке в мире подорожала и нефть.
Сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны цены на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.
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