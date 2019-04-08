Аналитики подсчитали, какого курса доллара ждать в Украине к концу года
В Morgan Stanley обратили внимание на проблемы с инвестициями
Несмотря на укрепление гривни и падения курса доллара в Украине ниже психологической отметки, аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley прогнозируют, что к концу 2019 курс украинской валюты снизится до 31 грн/долл., то есть более чем на четыре гривни по сравнению с сегодняшним уровнем, сообщает "НВ Бизнес".
Издание утверждает, что согласно ожиданиям инвестбанка, в 2020 году украинцев ждет девальвация гривни до 32,5 грн
долл. При этом в Morgan Stanley прогнозируют, что НБУ снизит учетную ставку до 14%, а стоимость долгов Украины снизится.
Также аналитики прогнозируют снижение темпов роста ВВП до 2,7% в 2019 году и 2,6% в 2020. Дефицит текущего счета прогнозируют на уровне 4% от ВВП в 2019 и 3,6% в 2020 году. Специалисты указывают на политическую и макроэкономическую неопределенность для инвестиций, а также высокую инфляцию.
Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать от гривни в апреле. Кроме того, специалисты объяснили "Сегодня", что будет с ценами после выборов и как это связано с курсом доллара:
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