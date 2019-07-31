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Аномальный курс: дешевый доллар в Украине – это хорошо или плохо https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0 2019-07-31T13:34:00+03:00 Финансы Эксперт назвал последствия ситуации, которая уже обеспокоила украинцев

Курс доллара опустился ниже 25 гривен на украинском межбанке впервые с 2016 года, и ситуация с укреплением гривни уже стала аномальной. Такое мнение выразил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По его словам, нынешняя ситуация вызывает беспокойство у украинцев, которые привыкли паниковать из-за обратной тенденции – слишком резкого роста курса доллара.

"Кто-то вспомнил молодость и курс по 8, кто-то опытный – курс по 4,6, а некоторые и 1 сентября 1996 года (дату введения гривни. – Ред.). Правда, есть и те, кто легко вспомнит, как совсем недавно покупал доллар по 27 или 28, а некоторые даже пытаются стереть из памяти тот момент, когда делали это по 37. Ситуация, действительно, уже стала слегка аномальной. Если предыдущие движения гривни были недалеки от традиционных сезонных трендов, то сейчас нацвалюта сошла с привычной тропинки", – написал Фурса на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что доллар дешевеет из-за "экспансии иностранцев на внутренний рынок облигаций". Так, 30 июля состоялся очередной аукцион, на котором Минфин привлек 17 млрд грн через ОВГЗ.

"Львиная доля средств пришлась на длинные облигации. Пятилетние ОВГЗ были проданы на сумму более 10 млрд грн, двухлетние – 5,3 млрд грн. Именно на такие облигации приходится спрос со стороны иностранцев. В итоге, иностранцы купили бумаги более чем на 500 млн долларов, которые логично вызвали дисбаланс на валютном рынке. Общий портфель нерезидентов уже достиг порядка 3,5 млрд долларов", – отметил Фурса.

Впрочем, радоваться, по мнению инвестбанкира, не следует.

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"Такое укрепление гривни уже негативно для украинской экономики, а главное – не отражает ее температуру. Укрепление не является результатом структурных изменений в экономике, когда мы стали больше экспортировать и меньше импортировать, или когда мы существенно изменили инвестиционный климат, что привлекло множество прямых инвестиций. Это результат ситуативного захода портфельных инвесторов, который так или иначе имеет локальную природу и не является устойчивым трендом. Рано или поздно это закончится, гривне придется возвращаться к привычному состоянию и тогда мы снова можем увидеть стрессовые движения гривни", – объяснил Фурса.

Он признал, что у укрепления гривны есть и преимущества, однако ситуация не является стабильной.

"Политикам приятно, людям дешевле импорт и путевки в Турцию. Но это в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной - может быть еще один шок, когда иностранцы закончат покупать. Да и за время излишне сильной гривни в страну зайдет еще больше импорта, экспортеры получат удар под дых и после того, как горячая пора пройдет, удар почувствуют все. А что плохо для экономики – всегда плохо заканчивается и для обычных людей", – считает Фурса.

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Фурса подсчитал, что с учетом потолка по привлечению госдолга, а также потребности в рефинансировании, правительство до конца года может максимально привлечь по гривневым ОВГЗ еще 3 млрд долларов.

"Вряд ли, конечно, все эти бумаги купят нерезиденты, но именно эта цифра является потолком. Т.е., учитывая и локальные банки, вполне реально проглотить внешних денег 1-2 млрд долларов до конца года. А такая сумма может подвинуть курс еще сильнее. По крайней мере, на текущей неделе мы увидели, что 500 млн долларов от иностранцев заставили курс гривни прошагать на 50 копеек", – написал эксперт.

По его мнению, исправить ситуацию – то есть вернуть курс к отражающему экономическую ситуацию уровню – может поведение НБУ и Минфина. Первому инвестбанкир советует скупать все лишние в резервы, а второму - более агрессивно снижать ставки на аукционах по ОВГЗ, понижая стоимость заимствований для государства.

"Тем более, НБУ не исключал, что в случае активности иностранцев, может более агрессивно снижать свою учетную ставку", – добавил Фурса.

Напомним, на 31 июля официальный курс доллара НБУ установил на уровне 25,09 гривни. Так низко курс доллара не опускался с января 2016 года, то есть курс Нацбанка держится на уровне антирекордов за 3,5 года.

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