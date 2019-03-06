Антирекорд за семь месяцев: в Украине заметно подешевел доллар

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 7 марта; за неделю гривня укрепилась на 33 копейки

Фото: AFP

Антирекорд за семь месяцев: в Украине заметно подешевел доллар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2d9/0e3/5c62d90e36e71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2d9/0e3/5c62d90e36e71.jpg 2019-03-06T16:28:00+02:00 Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 7 марта; за неделю гривня укрепилась на 33 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 7 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

06.03 07.03 Изменение 1 доллар США 26,76 грн 26,48 грн - 0,28 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 6 марта, курс доллара снизился на 28 копеек после падения на семь. Доллар опускается все ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 28 февраля – "зеленый" потерял в цене 33 копейки. Так низко доллар не падал с конца июля 2018 года.

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Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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