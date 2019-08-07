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Apple выпустил виртуальную кредитку: как пользоваться

Сегодня, 10:48

"Карточка" в Apple Pay уже доступна некоторым владельцам iPhone

Презентация Apple Card

Презентация Apple Card / Фото: Getty Images

Apple выпустил виртуальную кредитку: как пользоваться https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/apple%20pay%20apple%20card https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/apple%20pay%20apple%20card Финансы "Карточка" в Apple Pay уже доступна некоторым владельцам iPhone

Компания Apple, акции которой начали продавать в Украине, начала выпускать виртуальные кредитные карты Apple Card. Как сообщает Reuters, компания начала рассылать приглашения получить карту ограниченному количеству владельцев iPhone, которые проявили интерес к новому продукту Apple.

Для обслуживания виртуальной карты Apple сотрудничает с банком Goldman Sachs. Обрабатывать транзакции будет международная платежная система MasterCard.

Получить Apple Card можно с помощью смартфона. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении Apple Wallet и добавить карту. Картой, как ранее уверяли в "яблочной" компании, разрешается пользоваться везде, где работает сервис Apple Pay. К слову, Apple Pay запустили в Украине в 2018 году.

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Компания также предлагает пользователям физическую банковскую карту Apple Card без номера, CVV-кода и другой информации. 

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В Apple уверяют, что тщательно проработали вопрос защиты персональных данных, поэтому информация об отслеживании расходов будет храниться непосредственно на устройстве, а не на серверах Apple. 

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Кроме того, вместо программ вознаграждений, основанных на балах, Apple Card предлагает систему кэшбек. Она называется Daily Cash (ежедневное начисление) и будет зависеть от способа оплаты. При оплате через Apple Pay на счет будет возвращаться 2%, а при покупках в магазинах Apple – 3% от стоимости товара. При расчете физической картой в магазинах кэшбек составит 1%.

Напомним, недавно Украина вышла в мировые лидеры по NFC-платежам, но сегмент безналичной оплаты продолжает расти. При этом восемь из 10 операций с платежными карточками в Украине являются безналичными. О том, как украинцы относятся к отказу от налички, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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