Атака в Керченском проливе обвалила российские акции

Один из ключевых российских фондовых индексов – РТС – утром 26 ноября упал ниже отметки 1100 пунктов. Индекс РТС резко снизился под давлением распродаж, спровоцированных агрессией России против Украины в Керченском проливе, которую решительно осудил Запад.

Так, 09:14 по киевскому времени РТС упал до 1099,79 пункта (-1,2%), к 10:12 – уже до 1089,87 (-2,12%). Лидерами снижения стали российские нефтяные компании.

Второй важный фондовый показатель в РФ – индекс Московской биржи (МосБиржи) – опустился до 2322,08 пункта (-0,9%) – минимума с конца октября. Рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,8%.

Курс доллара на МосБирже повысился до 66,51 рубля.

Курс доллара в РФ

Индекс МосБиржи и индекс РТС – ценовые, композитные индексы российского фондового рынка, включающие акции крупнейших российских компаний, экономическая деятельность которых относится к основным секторам экономики.

Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина? Смотрите в выпусках в 11:00, 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00".

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".