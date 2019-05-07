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Банк Morgan Stanley уходит в России

7 мая, 09:05

Инвестиционный банк планирует подать заявление о прекращении деятельность

Фото: AFP

Инвестиционный банк Morgan Stanley планирует прекратить банковскую деятельность в России. Речь об этом идет в отчетности российского подразделения инвестбанка за 2018 год.

Отмечается, что Morgan Stanley намерен направить в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России в первом квартале 2020 года.

Инвестбанк планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения.

Напомним, ранее сообщалось, что Morgan Stanley переводит из московского в лондонский офис валютные, трейдинговые операции и торговлю акциями. Такое решение было связано с желанием реструктурировать свой бизнес в России.

Теперь же предполагается, что компания переведет операций в новую организацию, которая не подпадает под требования о лицензировании и оказывает консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости.

Напомним, по словам спецпредставителя США по Украине Курта Волкера,отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT остается возможным. Эта система регулируется законами Бельгии и ускоряет международные транзакции, отправляя платежные поручения финансовым институтам в разных странах.

Эксперты считают, что в случае отключения России от международной банковской сети SWIFT экономику этой страны ждет коллапс, и РФ не сможет проводить внешнеэкономические финансовые операции. Пока же в продленный Штатами "санкционный пакет" в отношении российских компаний такие ограничения не входят.


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Тег инвестиции, Россия, санкции, Morgan Stanley, SWIFT

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ТАСС

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