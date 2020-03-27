Банкам пообещали выдать более крупную партию наличных в валюте

В понедельник, 30 марта, Национальный банк, который отметил существенное снижение спроса на валюту, планирует провести второй обмен наличного доллара, увеличив предложение до 180 млн долларов, чтобы удовлетворить спрос со стороны банков и населения. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Мы, как и обещали, провели несколько аукционов по обмену наличной валюты на безналичную... Провели первый аукцион по обмену наличного доллара на безналичный на сумму 130 млн долларов. Спрос значительно превышал предложение. Он составлял около 280 млн долларов. В связи с этим мы пропорционально удовлетворили заявки банков. Мы собираемся в понедельник провести следующую операцию по обмену наличного доллара на безналичный, на этот раз сумма будет 180 млн долларов", – сообщил замглавы НБУ.

Он добавил, что к концу следующей недели может быть проведен еще один аукцион. Таким образом вскоре проблема с дефицитом валютной наличности, которая возникла из-за перебоев с авиасообщением, будет решена.

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По словам Чурия, НБУ видит спрос на наличный доллар, тогда как спрос на наличный евро полностью удовлетворен.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как экономику Украины спасают от коронавируса и какие усилия прилагает Нацбанк во время всеукраинского карантина.

Также в НБУ заявили: рассчитывают на то, что Международный валютный фонд выделит Украине финансирование в рамках новой программы, а для объявления дефолта по обязательствам причин нет.

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