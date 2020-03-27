Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Банкам пообещали выдать более крупную партию наличных в валюте

27 марта, 22:02

Виктория Подолянец

Нацбанк обещает вскоре решить проблему с дефицитом валютной наличности

В понедельник, 30 марта, Национальный банк, который отметил существенное снижение спроса на валюту, планирует провести второй обмен наличного доллара, увеличив предложение до 180 млн долларов, чтобы удовлетворить спрос со стороны банков и населения. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Мы, как и обещали, провели несколько аукционов по обмену наличной валюты на безналичную... Провели первый аукцион по обмену наличного доллара на безналичный на сумму 130 млн долларов. Спрос значительно превышал предложение. Он составлял около 280 млн долларов. В связи с этим мы пропорционально удовлетворили заявки банков. Мы собираемся в понедельник провести следующую операцию по обмену наличного доллара на безналичный, на этот раз сумма будет 180 млн долларов", – сообщил замглавы НБУ.

Он добавил, что к концу следующей недели может быть проведен еще один аукцион. Таким образом вскоре проблема с дефицитом валютной наличности, которая возникла из-за перебоев с авиасообщением, будет решена.

Реклама

По словам Чурия, НБУ видит спрос на наличный доллар, тогда как спрос на наличный евро полностью удовлетворен.

В тренде
Призрак новой программы: стало известно, чего ждет МВФ от Украины

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как экономику Украины спасают от коронавируса и какие усилия прилагает Нацбанк во время всеукраинского карантина.

Также в НБУ заявили: рассчитывают на то, что Международный валютный фонд выделит Украине финансирование в рамках новой программы, а для объявления дефолта по обязательствам причин нет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар НБУ валюта наличность банкноты купюры евро

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика
Почему пенсии от государства себя изжили и как накопить самому: интервью с финансовым консультантом Любомиром Остапивым
Почему пенсии от государства себя изжили и как накопить самому: интервью с финансовым консультантом Любомиром ОстапивымЭкономика
ПриватБанк остановил наличный обмен валют: что произошло
ПриватБанк остановил наличный обмен валют: что произошлоФинансы
"Долларов хватит на всех": НБУ начал помогать банкам с наличной валютойФинансы
Доллар и евро в Украине рванули в гору: курс НБУ
Доллар и евро в Украине рванули в гору: курс НБУФинансы
Из-за коронавируса доллар в России побил рекорд за четыре года
Из-за коронавируса доллар в России побил рекорд за четыре годаФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...