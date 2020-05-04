Банки и рефинансирование: НБУ поделился информацией и анонсировал новый инструмент

Национальный банк, который спрогнозировал падение экономики во втором квартале, заявил об успешном проведении тендера по поддержке ликвидности банков, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Это первый тендер по удлиненным сроком рефинансирования. В условиях глобального кризиса НБУ увеличил срочность рефинансирования с 30 до 90 дней, чтобы банки могли эффективнее регулировать собственную ликвидность и чувствовали себя увереннее при кредитовании бизнеса и населению", – рассказали в пресс-службе Нацбанка.

Участниками тендера стали девять банков, которые получили 6,9 млрд грн. Из них шесть банков воспользовались возможностью взять кредит на удлиненный срок выше 30 дней. В целом задолженность платежеспособных банков по кредитам рефинансирования перед НБУ с начала года не изменилась и составляет 8,5 млрд грн.

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"Несмотря на мировой кризис, банковская система Украины чувствует себя достаточно уверенно. Ликвидность банков на сегодня составляет более 200 млрд грн в национальной валюте и еще почти 8 млрд долларов в иностранной валюте. В то же время доступ к более долгосрочным инструментам поддержания ликвидности от НБУ будет побуждать банки к оживлению инвестирования и кредитования, в том числе инфраструктурных проектов", – отметил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

Он также сообщил, что напомнил, что в 8 мая будет запущен еще один новый инструмент НБУ – долгосрочное рефинансирование банков на срок до пяти лет.

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"Этот инструмент будет особенно актуальным для тех банков, которые планируют долгосрочные инвестиции и кредиты", – отметили в НБУ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина ожидает в 2020 году два транша от Международного валютного фонда по 1,75 миллиарда долларов и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей.

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Также в НБУ напомнили о печальном опыте эмиссии гривни во время прошлых кризисов.

Кроме того, мы разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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