Банки не будут ограничивать выдачу депозитов: позиция Нацбанка

Украинцы смогут без ограничений забирать депозиты из банков, если их срок завершился

Во время всеукраинского карантина Национальный банк запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых завершился. Такое заявление сделал глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

"Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых завершился. То есть, если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним что угодно: продлить, снять. Никаких ограничений нет", – сказал Смолий.

По его словам, в последние дни в банковской системе практически нет оттока депозитов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинские банки пока что не испытывают проблем с ликвидностью, а оттока депозитов не наблюдается.

После того, как Национальный банк снизил учетную ставку, украинские банки также существенно сократили ставки по кредитам и депозитам.

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При этом регулятор признал, что испытывает определенные сложности с наличным долларом, но это связано лишь с тем, что наличную иностранную валюту банковский сектор до мероприятий, связанных с карантином, завозил самолетами из-за границы. Сейчас перевозки приостановлены не только в Украине, но и в других странах, поэтому есть временные осложнения.

Напомним, по итогам 2019 года украинцы начали класть больше денег на депозиты.

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