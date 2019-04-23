Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Банки Украины на Пасху и майские закроются на пять дней

Сегодня, 09:04

Национальный банк объяснил, в какие даты банковская система будет отдыхать

Фото: Getty Images

В последние дни апреля – первые дни мая из-за праздников изменится расписание работы банков. Об этом говорится в графике, который обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Так, согласно календарю:

  • 27 апреля (суббота) – выходной;
  • 28 апреля (воскресенье, Пасха) – выходной;
  • 29 апреля (понедельник) – выходной;
  • 30 апреля (вторник) – выходной, рабочий день с этого дня переносится на субботу, 11 мая.
  • 1 мая (среда) – выходной;
  • 2 мая (четверг) и 3 мая (пятница) – рабочие дни;
  • 4 мая (суббота) и 5 мая (воскресенье) – выходные;
  • 6 мая (понедельник), 7 мая (вторник) и 8 мая (среда) – рабочие дни;
  • 9 мая (четверг) – выходной;
  • 10 мая (пятница) – рабочий день;
  • 11 мая (суббота) – рабочий день, отработка за 30 апреля;
  • 12 мая (воскресенье) – выходной.

Календарь рабочих дней банковской системы / пресс-служба НБУ
Календарь рабочих дней банковской системы / пресс-служба НБУ

НБУ отмечает, что банки в этот период должны:

  • сообщить клиентам о собственном режиме работы в указанные дни;
  • организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов, а также организовать их подкрепление наличными различных номиналов.

Правление НБУ одобрило соответствующий регламент 1 апреля.

Напомним, 21 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил христиан западного обряда с Пасхой.

Как известно, украинцев на Пасху ждут самые длинные выходные в году:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег график, график работы

Вы сейчас просматриваете новость " Банки Украины на Пасху и майские закроются на пять дней". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Зеленский о своих первых шагах на посту президента Украины

Зеленский назвал "задачу №1" на посту президента

Подробности жуткого убийства в Тернополе

Названа страна, куда из РФ массово бегут «воры в законе»

Ляшко поссорился с Вилкулом: "Не нравится язык? Чемодан, вокзал"

Пыталась соблазнить: Чубаров рассказал о встрече с Поклонской

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

8 вещей, которые мужчины делают с женщиной, которую разлюбили

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Сегодня, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

Вчера, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Зеленский о своих первых шагах на посту президента Украины

"Шикарный поворот!": Как украинские звезды поздравили Зеленского

Волкер рассказал, что Трамп сказал Зеленскому по телефону