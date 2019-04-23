Банки Украины на Пасху и майские закроются на пять дней
Национальный банк объяснил, в какие даты банковская система будет отдыхать
В последние дни апреля – первые дни мая из-за праздников изменится расписание работы банков. Об этом говорится в графике, который обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).
Так, согласно календарю:
- 27 апреля (суббота) – выходной;
- 28 апреля (воскресенье, Пасха) – выходной;
- 29 апреля (понедельник) – выходной;
- 30 апреля (вторник) – выходной, рабочий день с этого дня переносится на субботу, 11 мая.
- 1 мая (среда) – выходной;
- 2 мая (четверг) и 3 мая (пятница) – рабочие дни;
- 4 мая (суббота) и 5 мая (воскресенье) – выходные;
- 6 мая (понедельник), 7 мая (вторник) и 8 мая (среда) – рабочие дни;
- 9 мая (четверг) – выходной;
- 10 мая (пятница) – рабочий день;
- 11 мая (суббота) – рабочий день, отработка за 30 апреля;
- 12 мая (воскресенье) – выходной.
НБУ отмечает, что банки в этот период должны:
- сообщить клиентам о собственном режиме работы в указанные дни;
- организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов, а также организовать их подкрепление наличными различных номиналов.
Правление НБУ одобрило соответствующий регламент 1 апреля.
Напомним, 21 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил христиан западного обряда с Пасхой.
Как известно, украинцев на Пасху ждут самые длинные выходные в году:
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